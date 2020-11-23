Antalyaspor kazanmayı unuttu
Süper Lig’in 9. haftasında Alanyaspor’a 2-0 kaybeden FT Antalyaspor, son 6 haftada 3 puana hasret kaldı.
Süper Lig’de 2020-2021 sezonuna iyi bir giriş yapan, 3 haftada 7 puan toplayan FT Antalyaspor, son haftalarda düşüşe geçti. İlk hafta sahasında Gençlerbirliği’ni 2-0’la geçen kırmızı-beyazlılar, bir sonraki maçta deplasmanda Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Yine evindeki 3. hafta maçında Denizlispor’u 1-0 mağlup eden Antalyaspor, ardından gelen 6 haftada 3 puana hasret kaldı.
Ligin 4. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor’a 1-0 mağlup olan güney ekibi, Antalya’daki Gaziantep FK karşılaşmasından 1-1 beraberlikle ayrıldı. 6. haftada İstanbul’da Medipol Başakşehir’e 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup olan Antalyaspor’da yönetim, bu mücadelenin ardından Teknik Direktör Tamer Tuna ile yollarını ayırdı.
Kırmızı-beyazlılar yardımcı antrenörler eşliğinde hazırlandığı Fenerbahçe karşısında ise 2-1 yenilgiden kurtulamadı. Ligin 8. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalarak 1 puana razı olan güney ekibi, bu hafta da sahasındaki derbide Aytemiz Alanyaspor’a 2-0 yenildi.
Son 6 haftada galibiyet yüzü göremeyen kırmızı-beyazlılarda, sakat, kırmızı kart cezalısı ve eksik oyuncular da büyük sorun oluşturdu. Süper Lig’de 9 puanla 16. sıraya gerileyen Antalyaspor, Teknik Direktör Ersun Yanal ile çıktığı ilk maçta da 3 puan alamadı.
Antalyaspor, Süper Lig’in 10. haftasında 29 Kasım pazar günü deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak.
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