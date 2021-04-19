Antalyaspor'da 3 koronavirüs vakası

19 Nisan 2021 Pazartesi, 13:57

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da 2 futbolcu ile teknik ekipten 1 kişinin daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulüp açıklamasında, "Atakaş Hatayspor maçı öncesi yapılan rutin Kovid-19 testleri sonucunda, teknik ekibimizden 1 kişi ile 2 futbolcumuzda daha pozitif vakaya rastlanmıştır. Pozitif vakalarla ilgili takip ve tedavi sürecine belirlenen protokol çerçevesinde başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Antalyaspor, 13 Nisan'da 1 futbolcu, 15 Nisan'da da 1 antrenör ile 2 futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.