Antalyaspor'da Covid-19 vakası var; hastası olmayan takım yok!

16 Nisan 2021 Cuma, 07:33

Çağın vebası Süper Lig'i teslim aldı.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da bir antrenör ile iki futbolcunun daha yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor maçı öncesi yapılan rutin Covid-19 testleri sonucunda bir antrenörümüz ve iki futbolcumuzda daha pozitif vakaya rastlanmıştır. Antrenörümüz ve futbolcularımızla ilgili takip ve tedavi sürecine belirlenen protokol çerçevesinde başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Antalyaspor, 13 Nisan'da da bir futbolcusunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.