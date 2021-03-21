Antalyaspor'dan süper geri dönüş!
süper Lig'İn 31. haftasında Erzurumspor, Antalyaspor deplasmanında önce geçti ancak kırmızı-beyazlılar 3-1'lik skorla galibiyete ulaştı. Ersun Yanal yönetimindeki Antalyaspor, Süper Lig'de 8 hafta sonra galibiyetle tanıştı.
Süper Lig'de 31. hafta maçında Antalyaspor ile Erzurumspor karşı karşıya geldi. Antalyaspor evinde oynadığı maçta 1-0 geriye düşmesine rağmen, 3-1'lik skorla galibiyete ulaştı.
Erzurumspor'un tek golünü 39. dakikada Aatif Chahechouhe kaydetti. Antalyaspor'un golleri 54. dakikada Fredy, 66. dakikada Gökdeniz Bayrakdar ve 70. dakikada Bünyamin Balcı'dan geldi.
Bu galibiyetin ardından Antalyaspor puanını 39'a yükseltti. Küme düşmeme mücadelesi veren Erzurumspor 27 puanda kaldı.
Süper Lig'de milli aranın ardından Antalyaspor, Ankaragücü'ne konuk olacak. Erzurumspor, Konyaspor'u ağırlayacak.
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