Antik Maya şehrinde şaşırtıcı su arıtma sistemi

27 Ekim 2020 Salı, 15:56

Alex Azabache/Pexels

Guatemala'da bulunan ve Antik Maya Uygarlığı'nın önemli merkezlerinden bir tanesi olan "Tikal"da, yeni bir keşif yapıldı. Cincinnati Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları tarafından yapılan keşif, Mayaların bazı doğal ürünlerle sofistik su arıtma sistemleri yaptıklarını gösteriyor.

Yeni keşiflerini 'heyecan verici' olarak nitelendiren bilim insanları, Corriental olarak isimlendirilen bölgede bir temiz su rezervuarı buldular.

Rezervuarla ilgili çalışmalar genişletildiğinde, Maya Uygarlığı döneminin en önemli temiz su kaynaklarından bir tanesinin burası olduğu anlaşıldı.

Rezervuardaki kalıntılar üzerinde de inceleme yapan bilim insanları, bu rezervuarda kuvars ve zeolit minerallerinin varlığını gördüler. Bu mineraller, bugün bile su filtrelemek için kullanılıyor.

Cincinnati Üniversitesi’nde çalışan insanbilimci Kenneth Barnett Tankersley tarafından yapılan açıklamaya göre, Mayalar bu arıtma sistemi sayesinde su içerisindeki ağır metallerden, mikroplardan ve nitrojen zengini bileşiklerden kurtuluyorlardı.

Tankersley "İlginç olan şey, sistemin bugün hâlâ etkili olması ve Mayaların bunu 2 bin yıldan uzun süre önce keşfetmesi" dedi.

Dğer araştırmacı Nicholas Dunning ise, 10 yıl önce de bölgede kuvars ve zeolit bulduklarını söyledi.

Yeni keşif sırasında elde edilen numunelerle on yıl önceki numuneleri de kıyasladıklarını söyleyen bilim insanı, iki numune arasında da benzerlikler bulunduğunu ifade etti.

O dönemlerde yaşayan insanların bu malzemeleri kullanarak su şişelerini tekrar tekrar doldurduklarını belirten Dunning, filtrelenmiş suyun tadının ve temizliğinin Mayalar tarafından çok iyi bilindiğini belirtti.

Kaynak: Webtekno