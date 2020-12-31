Antmen'den Koca'ya önerge: 10 aydır turistlere neden PCR testi yapılmadı?

31 Aralık 2020 Perşembe, 15:57

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye’ye giriş yapacak yolculardan PCR testi istenmesi uygulamasına yeni başlanmasını TBMM Gündemine taşıdı.

Antmen, 30 Aralık 2020 tarihine kadar yurt dışından gelen yolculardan neden PCR testi istenmediğini ve bu şekilde ülkeye kaç koronavirüs hastası turistin geldiğini sordu.

Antmen, Türkiye’de koronavirüs önlemleri kapsamında ülkeye giriş yapacak yolculardan PCR testi istenmesi uygulamasına virüsün Türkiye’de görülmesinden yaklaşık on ay sonra başlandığını ve yurtiçinde çok sayıda kısıtlamaya gidilirken, turistlerin bu kısıtlamalardan muaf tutulduğunu belirtti. A

Antmen, “Turistler için herhangi bir kısıtlama uygulanmaması vaka artışlarına yol açmıştır. Kısıtlama günlerinde vatandaşlar evlerine kapanmak zorunda bırakılırken Türkiye'de sokakların turistlere ve Suriyeli sığınmacılara kaldığı görüntüler tepkilere neden olmuştur” dedi.

Antmen, “Haziran ayı başlarında havalimanlarına mobil PCR testi istasyonları kurulurken, turistlerin ya da dış hat yolcularının test yaptırma zorunluluğu bulunmamaktaydı. Sağlık Bakanlığı salgının Türkiye'de görülmesinden yaklaşık 10 ay sonra dış hat yolcuları için PCR testi gösterme zorunluluğu getirmiştir. Türkiye'ye gelen tüm dış hat yolcularına ve hudut kapılarında son 72 saat içerisinde alınmış PCR test sonuçlarını gösterme zorunluluğu uygulaması ise ancak 30 Aralık 2020 tarihinde uygulanmaya başlanmıştır. Türkiye'de son 3 ayda artan vakalara ve ölümlere rağmen söz konusu uygulamanın pandemi sürecinde uygulanmaması yaşanan vaka ve ölüm sayılarının artmasına neden olmuştur” değerlendirmesi yaptı.

KOCA'YA SORULAR

Antmen, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya şu soruları yöneltti:

-Yaşanan bunca ölüme ve artan vakaya rağmen 10 ay boyunca turistlere neden PCR testi uygulama zorunluluğu getirilmemiştir?

-Yurt dışı uçuşlarda PCR testi zorunluluğu olmadığı için kaç kişi Covid-19 virüsü kapmış kaç kişi bu nedenle vefat etmiştir?

-Bu şekilde giriş yapıp Türkiye’de Covid-19 virüsü taşıdığı anlaşılan kaç turist tespit edilmiştir? Bu kişiler virüsü kaç kişiye bulaştırmıştır? Temaslı oldukları tespit edilen kişi sayısı nedir? Bunlar için ne tür tedbirler alınmıştır? Bu kişilere karantina uygulanmış mıdır?

-10 Mart 2020 tarihinden; 30 Aralık 2020 tarihine kadar geçen sürede Türkiye’ye gelen turist sayısı nedir? Bu turistlerden kaçı Covid-19 nedeniyle hastanelere başvuruda bulunmuştur? Bunlardan kaçı hayatını kaybetmiştir?



