Antmen'den skandal iddia: Hakimler 'Suriye kanunlarına göre cezası yok' diyerek serbest bırakıyor
CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Türkiye'de 14-15-16 yaşlarında Suriyeli kız çocuklarının doğum yaptığını, açılan davalarda ise bazı hakimlerin sanıkları Türk Ceza Kanunu'na göre yargılamayıp serbest bıraktığını dile getirdi.
CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, son 1 yıllık yasama ve politik faaliyetlerini yayınladığı ‘Vekilim Bizim İçin Ne Yaptın 3’ isimli kitabıyla ilgili yaptığı basın toplantısında gazetecilerle biraraya geldi.
Burada bir konuşma yapan Antmen, "Türkiye’de sosyal, ekonomik ve kültürel çöküş yaşandığını" ve "tek adamlık sisteminin Türkiye’yi karanlığa sürüklediğini“ belirtti.
İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasından sonra kadına yönelik şiddet ve cinayetlerin arttığına işaret eden Antmen, "İstanbul Sözleşmesi’nden çıkanlar ve buna hizmet edenler bu cinayetlere ortaktır” dedi.
"BU HAKİMLER ÇOK BÜYÜK SUÇ İŞLİYOR"
CHP’li vekil, açıklamasında Suriyeli sığınmacılarla ilgili de çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı. “Türkiye’ye Suriye’den gelmiş 14,15,16 yaşlarında Suriyeli çocukları doğum yapıyor. Hastanelerde bunların yaşları ortaya çıkınca konu adliyeye intikal ediyor." diyen Antmen, "Fakat bazı ağır ceza hakimleri, Suriyeli çocukların doğum yapmasının Suriye kanunlarına göre ceza gerektirmediğini ifade ederek sanıkları serbest bırakıyor. Yani bazı hakimler Türkiye’de Türk kanunları yerine Suriye kanunlarına göre karar veriyor. Bakın bu vatan hainliğidir. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve Anayasasını çiğnemek demektir. Türk Ceza Kanunu’na ve yasalarımıza göre bizim kanunlarımız sınırlarımız içinde herkes için geçerlidir. Bu kararı veren hakimler çok büyük suç işlemektedir." ifadelerini kullandı.
Antmen, "Osmanlı’da kapitülasyonlarda her ayrı millet kendi yasalarına göre yargılanırdı. Burası Osmanlı değil özgür ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti. Bu kararı verenler hem ülkeyi bölmekte hem de çocukların suiistimalini meşrulaştırmaktadır” diye konuştu.
Ekte fotoğrafı bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.
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