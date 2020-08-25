Antonio Banderas COVID-19'u yendiğini böyle duyurdu

25 Ağustos 2020 Salı, 22:54

Dünyaca ünlü İspanyol oyuncu Antonio Banderas 60. doğumgününde koronavirüse yakalandığını duyurmuş ve tedavi görmeye başlamıştı. Banderas haftalar sonra hastalığı yendiğini sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.





Antonio Banderas kendi resmi Twitter hesabından “21 günlük disiplinli karantinanın ardından bugün artık COVID-19 enfeksiyonunu atlattığımı söyleyebilirim. İyileştim. Aklım benim kadar şanslı olmayanlarda ve benden çok daha fazla acı çekenlerde. Bu mücadeleyi hâlâ sürdürenlere kuvvet diliyorum.” diye yazdı ve koronavirüsü yendiğini ifade eden yukarıdaki görseli paylaştı.



