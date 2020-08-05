Antropolojik bir tür; otoritaryen kişilik!
Faşizme eğilimli birey kimdir, nasıl düşünür, bu eğilimine eşlik eden özellikleri nelerdir? Faşizan propagandanın kimi insanlarda daha kolay karşılık bulmasının nedeni yalnızca sosyolojik koşullarla açıklanabilir mi? Theodor W. Adorno, Otoritaryen Kişilik Üzerine - Niteliksel İdeoloji İncelemeleri’nde; “potansiyel faşist”e, ırkçı ve faşizan eğilimleri olduğunu açıkça beyan etmediği ya da reddettiği ve bu doğrultuda bir örgütlenme içerisinde yer almadığı halde antidemokratik propagandaya açık kişiye odaklanır. Antisemitizm örneği üzerinden ırkçılığın ve muhafazakârlığın toplumsal kökenlerinin derinlemesine irdeler.
Theodor
W. Adorno; Horkheimer yönetimindeki Toplumsal Araştırmalar Enstitüsü’nün
faşizmin yeniden yükselişini önlemek yolunda, II. Dünya Savaşı sonrası
Amerikası’nda yürüttüğü sosyolojik araştırmalarda; “potansiyel faşist”e, ırkçı
ve faşizan eğilimleri olduğunu açıkça beyan etmediği ya da reddettiği ve bu
doğrultuda bir örgütlenme içerisinde yer almadığı halde antidemokratik propagandaya
açık kişiye odaklanır.
Otoritaryen
Kişilik Üzerine’de düşünür, totaliter rejimlerin makbul yurttaşını yaratan
koşulları yürütülen bu çok yönlü araştırma sonucunda çözümlüyor.
Faşizme
eğilimli birey kimdir, nasıl düşünür, bu eğilimine eşlik eden özellikleri
nelerdir? Faşizan propagandanın kimi insanlarda çok daha kolay karşılık
bulmasının nedeni yalnızca sosyolojik koşullarla açıklanabilir mi? Kişiliğin
ideolojik şekillenmelere etkisi nedir?
Adorno,
antisemitizm örneği üzerinden ırkçılığın ve muhafazakârlığın toplumsal
kökenlerinin derinlemesine irdelediği yapıtında, “otoritaryen insan tipi
dediğimiz ‘antropolojik’ türün” ortaya çıkma gerekçelerini gözler önüne
seriyor.
Hiç
kimsenin ırkçılığını, ayrımcılığını, bir başka ulus ya da gruba yönelik
düşmanlığını kabul etmediği ancak gündelik reflekslerine dahi yansıyan
eğilimlerinin küçük bir dokunuşla açığa vurduğu günümüz toplumunun da yaldızını
kazıyan ve siyasal tercihlerinin nedenlerine ışık tutan bir çalışma...
Otoritaryen Kişilik Üzerine - Niteliksel İdeoloji İncelemeleri / Theodor W. Adorno / Çeviren: Doğan Şahiner / Sel Yayıncılık / 283 s.
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