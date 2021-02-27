AOÇ arazisindeki yapıların boşaltılması için başvuru

27 Şubat 2021 Cumartesi, 21:08

Danıştay 6. Dairesi; 271 sayılı ilke kararını iptal ederek, Mustafa Kemal Atatürk’ün mirası Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisi üzerine kurulu Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın hukuka uygun olmadığına karar vermişti.

HAREKETE GEÇTİLER

Danıştay’ın kararı sonrasında Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları harekete geçerek Cumhurbaşkanlığı’na, Dışişleri Bakanlığı’na ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Büyükelçiliği’ne yazılı dilekçe ile ihtar çekti. HKP’li avukatlar tarafından yapılan ihtarda, “Atatürk Orman Çiftliği arazisinde devam etmekte olan ABD Büyükelçiliği binası inşaatının durdurularak AOÇ arazisinin tahliye edilmesi” ve “Atatürk Orman Çiftliği arazisinde mevcut Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ve eklentilerinin boşaltılarak AOÇ arazisinin boşaltılması” talep edildi.

‘CUMHURBAŞKANLIĞI’NI BOŞALTIN’

Cumhurbaşkanlığı’na çekilen ihtar dilekçesinde Danıştay’ın kararı hatırlatılarak, “Kararda belirtildiği üzere sit alanlarında inşai ve fiziki uygulama yasağının istisnalarına sonradan dâhil edilen “kamu hizmet binalarını” ibaresinde de hukuka uyarlık görülmemiş ve 2683 Sayılı Kanun’a aykırı olduğu belirtilmiştir. Bu Danıştay kararı doğrultusunda Atatürk Orman Çiftliği arazisinin, birinci derece sit alanı olduğu göz önünde bulundurulduğunda, arazinin amacına aykırı olarak Cumhurbaşkanlığı binası olarak tahsis edilmesinin yasaya aykırı olduğu açıkça ortaya çıkmıştır” ifadelerine yer verildi. Dilekçenin devamında, Atatürk Orman Çiftliği arazisinin Mustafa Kemal Atatürk’ün mirası olduğuna vurgu yapıldı. Danıştay’ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin AOÇ arazisinde hukuksuz inşa edildiği kararını hatırlatılan dilekçede, “Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve tüm eklentilerinin boşaltılarak arazinin tahliye edilmesini talep eder, aksi halde ilgililerin yargı kararına uymamaktan dolayı hukuken sorumluluklarının doğacağını ifade ederiz” denildi.

‘ATATÜRK’ÜN MİRASI ARAZİYİ TERK EDİN’

ABD Büyükelçiliği’ne çekilen ihtar dilekçesinde, AOÇ arazisinin 1. Derece sit alanı olduğu hatırlatılarak, “Arazinin amacına aykırı olarak Elçilik binası inşaatına tahsis edilmesinin yasaya aykırı olduğu açıkça ortaya çıkmıştır” denildi. Dilekçe’nin devamında ise, “Mustafa Kemal Atatürk’ün mirası olan araziyi terk etmenizi, aksi halde cezai, hukuki ve idari sorumluluğunuz doğacağını ihtaren bildiririz” ifadelerine yer verildi.

‘ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ İNŞAATINI DURDURUN’

Dışişleri Bakanlığı’na çekilen ihtar dilekçesinde ise, Atatürk Orman Çiftliği arazisinin amacına aykırı olarak ABD Büyükelçiliği’ne tahsis edilmesinin yasaya aykırı olduğu vurgulandı. Dilekçe’nin devamında ise ABD Büyükelçiliği inşaatının durdurularak araziden tahliye edilmesi talep edildi.

‘KAÇAK YAPILAR DERHAL BOŞALTILMALIDIR’

Konuyla ilgili HKP’li avukatlar tarafından yapılan açıklamada, “Atatürk Orman Çiftliği arazisi Cumhuriyet’imizin kurucusu Mustafa Kemal’in 1937’de halkımıza bağışlayarak öngördüğü gibi tarımımızın daha da geliştirilmesi için halkımızın gezi alanı, mesire alanı olarak kullanılmak için yeniden düzenlenmeli ve tahsis edilmelidir. Atatürk Orman Çiftliği’ndeki bütün kaçak yapılar derhal boşaltılmalıdır” denildi.