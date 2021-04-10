Apartman dairesinde 9 yıldır ölü olan bir kişinin cesedi bulundu

10 Nisan 2021 Cumartesi, 17:54

Norveç polisi, ülkenin başkenti Oslo’daki bir aparman dairesindeki bir erkek cesedi bulunduğunu açıkladı. 60 yaşlarındaki ismi açıklanmayan adamın 9 yıldır ölü olduğu belirlendi.

Eyalet yayın kuruluşu NRK'ya göre, söz konusu adam birden fazla kez evlenmiş ve çocukları da olmuştu.

Komşuları ise ölü bulunan kişinin genelde kendi halinde takıldığını, onu görmediklerinde taşındığını veya bir kuruma götürüldüğünü düşündüklerini açıkladı.

Olay, apartman görevlisinin bina bakımı için dairede kimseyi bulamaması üzerine polise haber vermesiyle çıktı.

Bununla birlikte, polis adamın dairesinde bulunan bir karton süt ve bir mektup nedeniyle onun Nisan 2011'de öldüğüne inanıyor. Yapılan otopsi, onun doğal nedenlerden öldüğünü gösterdi.

FATURALARI HESABINDAN OTOMATİK OLARAK ÖDEMEYE DEVAM ETTİ

Diğer taraftan, Norveç Çalışma ve Refah İdares’nin (NAV) de adamla iletişime geçemeyince emekli maaşını 2018'de durdurduğu ortaya çıktı, ancak faturaları banka hesabından otomatik olarak ödenmeye devam etti.

Oslo polis müfettişi Grete Lien Metlid, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kendisinin ve meslektaşlarının, kimse fark etmeden birisinin nasıl bu kadar uzun süre ölü kalabileceği konusunda çok uzun tartışmalar yaptıklarını söyledi.

SORUMLUSU TEKNOLOJİ Mİ?

Metlid, “"Bu özel bir durum ve bunun nasıl olabileceğiyle ilgili sorular sormamızı sağladı. Elimizdeki resme bakılırsa, açıkça başkalarıyla çok az iletişim kurmayı seçen biriydi" dedi.

Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde profesör olan Arne Krokan ise adamın 30 yıl önce ölmüş olsaydı, ölümünün 9 yıl boyunca keşfedilememesinin mümkün olmadığını söyledi. Krokan, durumun yeni teknoloji sistemlerinin toplumun üyeleri arasındaki fizksel teması azaltmasının bir sonucu olduğunu öne sürdü.

Kaynak: NTV