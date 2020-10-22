AP'nin "Sakharov Ödülü", Belarus muhalefetinin oldu
Avrupa Parlamentosu'nun (AP) her yıl insan hakları ve düşünce özgürlüğü alanında verdiği "Sakharov Ödülü"ne bu yıl "Beraluslu muhalifler" layık görüldü.
AP Başkanı David Sassoli, ödülün Belarus muhalefetine verildiğini açıklarken, "Belaruslu muhaliflerin temsilcilerini cesaretleri, dirençleri ve kararlılıkları nedeniyle tebrik ediyorum. Güçlü karşıtlarının önünde ayakta durdular ve hala durmaya devam ediyorlar" dedi.
Belarus muhalefetine, "Mücadeleyi bırakmama" çağrısı yapan Sassoli, "Yanınızda olduğumuzu aklınızdan çıkarmayın" ifadesini kullandı.
Sakharov Ödül Töreni'nin 16 Aralık'ta düzenlenmesi planlanıyor.
SSCB’NİN FİZİKÇİSİ ADINA VERİLİYOR
Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan ve mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun kazandığı açıklanan seçimden sonra muhalefet, "seçime hile karıştırıldığı" gerekçesiyle gösteriler düzenlemeye başlamıştı.
Avrupa Birliği (AB), seçimin sonucunu tanımadığını açıklayarak seçimde hile yapıldığı, göstericilere yönelik şiddet kullanıldığı, muhalefete baskı uygulandığı ve muhaliflerin siyasi nedenlerle tutuklandığı gerekçesiyle Belarus yönetiminden İçişleri Bakanı dahil 40 kişiye yaptırım uygulamaya başlamıştı.
Ödül, Sovyetler Birliği döneminin muhalifi fizikçi Andey Sakharov adına her yıl AP tarafından insan hakları ve temel özgürlükleri savunan kişi ve kuruluşlara veriliyor.
50 bin avroluk ödülün geçen yılki sahibi, Çin'deki Uygurların haklarını savunan Uygur ekonomist İlham Tohti olmuştu.
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