Apple, 2021'in m ini LED ekranlı iPad Pro tanıtabilir
Bir Tayvanlı dokunmatik panel üreticisi ile tedarik anlaşması imzalayan Apple, mini LED ekranlı iPad Pro'nun yakın olduğunu gösterdi. Üreticinin iPad Pro için dokunmatik panel üretimine ocak ayında başlayacağını duyurması, mart ayına kadar yeni iPad Pro'nun duyurulabileceğinin kanıtı.
Apple’ın yeni nesil ürünleriyle ilgili her gün yeni bir bilgi ortaya çıkıyor. Apple’ın Asya’daki tedarikçileriyle ilgili yeni bir gelişme aktaran Çin merkezli sektörel teknoloji gazetesi DigiTimes, Tayvan merkezli dokunmatik ekran üreticisi General Interface Solution’ın (GIS) Apple tedarik zincirine katıldığını aktardı.
Webtekno'nun aktardığına göre, GIS, mini LED ekranlara sahip yeni 12,9 inç iPad Pro modeli için entegre dokunmatik panel üretiminden sorumlu olacak. CIS, konuyla ilgili olarak yatırımcılarına paylaşmış olduğu notta Apple ile yapılan anlaşma neticesinde üretimin Ocak 2021’de başlayacağını ifade ediyor. Bu da yeni iPad Pro ile 2021’in ilk çeyreğinde tanışabileceğimizin bir göstergesi.
iPAD PRO’DAN SONRA MİNİ LED EKRANLI MAC’LER DE GELECEK
Mini LED ekranlı iPad Pro ile ilgili son dönemde pek çok sızıntının ortaya çıkmış olması, ürünün lansmanının yaklaştığına işaret ediyor. Bununla birlikte Apple’ın mini LED ekranlı tek ürünü 12,9 inçlik iPad Pro olmayacak. Paylaşılan sızıntılar, gelecek yılın ilk yarısında mini LED ekranlı, M1 işlemcili bir yeni Mac modelleri tanıtılacağını söylüyor.
MİNİ LED EKRAN NEDİR?
Mini LED ekranlar, temelde klasik LED ve QLED ekranlar ile aynı prensibi benimsiyor olsalar da birkaç düzine ya da birkaç yüz LED aydınlatma yerine boyutları çok daha küçük binlerce LED arka ışık kullanır. Bu sayede de ekranda yer alan görüntülerin hem kontrastı daha iyi olur hem de daha gerçek bir siyah renk elde edilir.
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