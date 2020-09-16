Apple, #AppleEvent etiketli etkinliğinde yeni ürünlerini tanıttı

16 Eylül 2020 Çarşamba, 09:26

Apple, #AppleEvent etiketli etkinliğinde beklenen ürünlerini tanıttı. Bir süredir sızıntılarda adı geçen yeni nesil Apple akıllı saati Apple Watch Series 6 ve uygun fiyatlı Apple Watch SE sonunda görücüye çıktı.





APPLE WATCH SERİES 6 ÖZELLİKLERİ

Apple daha önce iPhone serilerinde "SE" olarak kullandığı ve daha uygun fiyatlarla sunduğu ürün ailesine artık akıllı saati Watch'u da ekledi. Watch SE, watchOS 7 ile birlikte gelecek.

Watch'un temel özelliklerini müşterilerinin sevmesini bekledikleri modern bir tasarımla sunan ve en önemlisi de daha uygun fiyatlı olarak satışa sunulacak olan Apple Watch SE modeli yakında piyasada olacak.

Apple Watch SE, retina ekrana sahip ve Watch Series 6 ile aynı ivmeölçer, jiroskop ve hep açık altimetreyi kullanıyor. Apple Watch SE'de yer alan çift çekirdekli işlemci ile Watch SE, Watch Series 3'ten iki kata kadar daha hızlı olarak çalışacak ve performans açısından önemli bir vaadi bulunuyor. Apple Watch SE, Bluetooth 5.0 desteği ile birlikte geliyor.

İşletim sistemi olarak watchOS 7'yi kullanacak olan Apple Watch SE, düşme algılama, fitness özellikleri ve Family Setup, uyku takibi, otomatik el yıkama algılama gibi özelliklerle birlikte geliyor. Apple Watch SE aynı zamanda yüzde 100 geri dönüştürülmüş alüminyumdan üretiliyor. Cihazın kayışları ise Solo Loop ve Örgü Solo Loop alternatifleri ile geliyor. Apple Watch SE'nin üç farklı kasa rengi mevcut olduğunu da belirtelim.

Yeni nesil Apple Watch mavi, altın, siyah ve kırmızı (Product RED) renk seçeneklerine sahip olacak. Apple Watch Series 6'nın fiyatı 399 dolardan başlayacak.

APPLE WATCH SE TANITILDI

Apple Watch SE, Apple Watch Series 5'in yerini alıyor. Apple'ın uygun fiyatlı Apple Watch SE akıllı saati S5 işlemci ile geliyor. Genel olarak Apple Watch Series 5 ile benzer bir tasarıma sahip olan Apple Watch SE, tamamen alüminyum bir kasaya sahip. Apple'ın iddiasına göre Apple Watch SE yüzde yüz geri dönüştürülebilen materyallerden oluşuyor. Kalp atış hızı ölçen ve uyku takibi yapabilen Apple Watch SE, EKG ölçümü yapamıyor. Her iki saatte 40 mm ve 44 mm'lik iki farklı boyutta; GPS ve LTE gibi iki farklı model ile geliyor.

Apple Watch SE fiyatı 279 dolar olarak açıklandı. Her iki saatte ABD'de bugünden itibaren sipariş edilebiliyor. Genel satışlar ise cuma günü başlıyor.

Apple Watch, belki bir önceki Series 4 değil ama Series 3'ten çok ama çok daha gelişmiş özelliklerle müşterilere sunuluyor. Apple'ın Watch ailesinde artık bir alternatif yaratması da yine kayde değer bir başka gelişme. Böylece Watch kullanıcıları artık sadece kadran boyutu değil, Watch ve Watch SE versiyonları arasında da seçim yapmak zorunda kalacak. Apple Watch SE (GPS) modeli Türkiye'de 2 bin 699 TL'den başlayan fiyatlarla raflardaki yerini alacak. Hücresel verili modeller için fiyatlar Türkiye'de belirtilmemiş durumda ve diğer dünya ülkelerinde de birkaç gün satışa çıkacak şekilde duyurulmuş. 40 mm boyutlar 2699 TL iken, 44 mm boyutlu Watch SE'ler ise 2949 TL'den satışa sunulmuş ve şu anda sipariş verilebilir durumda SEKİZİNCİ NESİL İPAD

Etkinlikte Apple'ın en sevilen ürünlerinden olan iPad ailesinin yeni modelleri de tanıtıldı. 8. nesil iPad ve yen iPad Air ile ilgili detayları haberimizde bulabilirsiniz.



Sekizinci nesil iPad çevre dostu olarak şekilde tasarlandı ve Apple’ın 2030’a kadar karbon nötr olma planını destekliyor.

Neural Engine birimini giriş seviyesindeki iPad’e ilk kez getiren Apple, A12 Bionic işlemcisine sahip 8. nesil iPad’i tanıttı. 10.2 inçlik retina ekrana sahip olan 8. nesil iPad, ülkemizde 3 bin 199 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Gelişmiş kameralar ve tüm gün süren pil ömrü gibi özelliklere sahip olacak olan yeni iPad, 18 Eylül Cuma gününden itibaren satışa sunulacak.

A12 Bionic işlemcisine sahip olan 8. nesil iPad, 7. nesil iPad modeline oranla yüzde 40 daha hızlı CPU performansı ve 2 kat daha hızlı grafik performansı sunuyor. 8 nesil iPad Touch ID teknolojisine de sahip olacak.

iPAD AIR'IN TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

Gücünü Apple'ın bugüne kadar geliştirdiği en güçlü işlemci olarak lanse edilen A14 Bionic işlemcisinden alacak olan yeni iPad Air, 10.9 inç büyüklüğünde Liquid Retina ekran kullanacak. Tasarım anlamında ise iPad Pro modellerine benzeyen bir tasarıma kavuşan yeni iPad Air, yeni nesil Touch ID teknolojisine de sahip.

Retina ekranıyla tam ekran tasarıma, daha gelişmiş kamera ve ses özelliklerine sahip olan yeni iPad Air modeli Apple tarafından bugüne kadar üretilmiş en güçlü ve yetenekli iPad Air olarak tanıtıldı. Yeni iPad Air modelinin Magic Keyboard, Smart Keyboard Folio, yeni Smart Folio ve Apple Pencil'ı da destekliyor.

Kaynak: webrazzi