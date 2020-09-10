Apple, Epic Games'in davasına, kendi dava açarak karşılık verdi

10 Eylül 2020 Perşembe, 11:43

Apple, bunaltan App Store kurallarına meydan okuyan ve hatta bunları bilerek çiğneyen Epic Games'e açtığı davayla aralarındaki "kavgayı" farklı bir boyuta taşıdı.

Teknoloji devi, iddiasında uygulama mağazasının sadece bekçiliğini yapmadığını, buradan düzenli uygulama güncellemeleri, yeni işlevler ve reklamlar sunduğunu ileri sürdü.

Apple'ın davasında Epic'in Apple cihazlarındaki uygulamalarından 500 milyon dolar kazandığı bilgisi de yer aldı. Apple'ın bu girişimi, bugün 27 milyondan fazla geliştiriciye ve 1 milyar müşteriye ev sahipliği yapan uygulama mağazasını destekleme amacı taşıyor.

Firma, ABD'de 2,1 milyon işin Apple'ın "uygulama mağazası ekonomisi" ile desteklendiği iddiasını da tekrarladı. Firma, App Store'dan altığı kesintinin Google Play, Amazon Appstore, Steam ve Xbox gibi platformlardakine "yakın veya aynı" olduğunu da belirtti.

Epic, Apple'a açtığı davada Apple'ın tekelci davrandığını ileri sürmüş ve uygulama mağazası üzerindeki aşırı kontrolünün alternatif ödemeleri engelleyerek rekabete zarar verdiğini iddia etmişti.

Bu davaların ilgi çekmesinin nedeni, trilyon dolarlar değerindeki bir firmayla milyarlarca dolar değerindeki bir firma arasında olması. Epic'in yüzde 30'luk kesintiyi ödememe hakkı olabilir, ancak Apple'ın kurallarını değiştirmek konusunda hakimleri ikna edip edemeyeceği merak konusu.

Kaynak: CHIP Online