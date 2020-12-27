Apple, güvenlik programı kapsamında bedava iPhone dağıtıyor
Apple, hacker'lara bedava iPhone gönderiyor. Ama bu iPhone'lar bildiğiniz iPhone'lara benzemiyor ve bu dağıtımın önemli bir amacı var.
Apple'ın Güvenlik Araştırma Cihazı (Security Research Device Program - SRD) Programı'na katılan güvenlik uzmanları, yakında hacker dostu iPhone'lara sahip olacak.
CHIP Online'ın aktardığına göre, teknoloji devi, katılımcıların ilk grubuna SRD telefonlarının hemen gönderileceğini bildirdi.
Bu program için geliştirilen iPhone'lar standart iPhone'lar gibi davranıyor, ancak güvenlik araştırmacılarına daha fazla erişim sağlıyor, böylece katılımcılar güvenlik açıklarını bulabilmek için ihtiyaç duydukları her türlü aracı çalıştırabiliyor.
Apple, tüm iOS kullanıcılarının güvenliğini artırmaya yardımcı olmak için başlattığı bu programı ilk kez Temmuz ayında duyurmuştu. Araştırmacılar, aldıkları SRD telefonlarını 12 ay boyunca kullanacaklar, ancak yıl dolduktan sonra programa devam etmek istiyorlarsa yenilenmesini isteyebilecekler.
Buldukları her tür güvenlik açığını bildirmekle yükümlüler. Bununla birlikte, katılımcılar, Apple'ın 1 milyon dolar ödüllü "bug bounty" programına da katılabiliyor, araştırma cihazlarını hataları tespit etmek ve ödül için başvurmak amacıyla kullanabiliyor.
En Çok Okunan Haberler
- Demirtaş'ın tahliye talebi reddedildi
- Şeref aylığında soy adı yetti
- AKP 'sahte diplomayı' böyle savundu
- Nevşin Mengü'den Cavit Çağlar'a 'olay' cevap
- Olay TV'nin kapanışı dış basının da gündeminde
- Yavaş, belediye çalışanlarının yeni maaşlarını duyurdu
- Araba alacaklar dikkat! İlk kez düştü
- Meclis'te çok sert 'Erdoğan' kavgası
- Aile hekimleri: Buzdolaplarımız dolu
- Koca'ya sorusu engellenen muhabire ikinci şok
Video Haberler
- Rusya'da Noel alışverişinde izdiham kamerada
- 2 bin yıllık bazilika, su altı kamerasıyla görüntülendi
- Yeni aldığı arabayı param parça görünce şoke oldu
- Uçan adam 900 metre yükseklikte görüntülendi
- 81 kişinin alınacağı işe 16 bin 848 kişi başvurdu
- Yasaktan haberim var ama gidecek yerim yok dedi
- Yılbaşı şarkısını basket atışlarıyla seslendirdiler
- Sokak röportajında isyan etti! Gözyaşlarını tutamadı
- İsyan eden çiftçiler Erdoğan'a seslendi
- 10 atletin 'Atatürk Koşusu'na polis izin vermedi
En Çok Okunan Haberler
- Demirtaş'ın tahliye talebi reddedildi
- Şeref aylığında soy adı yetti
- AKP 'sahte diplomayı' böyle savundu
- Nevşin Mengü'den Cavit Çağlar'a 'olay' cevap
- Olay TV'nin kapanışı dış basının da gündeminde
- Yavaş, belediye çalışanlarının yeni maaşlarını duyurdu
- Araba alacaklar dikkat! İlk kez düştü
- Meclis'te çok sert 'Erdoğan' kavgası
- Aile hekimleri: Buzdolaplarımız dolu
- Koca'ya sorusu engellenen muhabire ikinci şok