Apple, iPhone 12'nin maliyetini düşürmeyi planlıyor

21 Ağustos 2020 Cuma, 13:02

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın yeni amiral gemisi iPhone'ları yaklaşmaya devam ederken, bu telefonla ilgili söylentiler de çoğalıyor. Söylentilerin ne kadarının gerçek olacağını bilmek şu an için mümkün değil ancak deneyimli bir Apple analisti olan Ming-Chi Kuo'nun yaptığı açıklamalar, Apple'ın iPhone 12'nin fiyatını düşük tutabilmek için elinden geleni ardına koymadığını gözler önüne seriyor.

iPhone 12'nin bugüne kadar en çok dile getirilen özelliklerinden bir tanesi kuşkusuz 5G bağlantı desteği. Şirket, bugüne kadar bu teknolojide zaten geç kaldı ve görünüşe göre de 5G dünyasına giriş yapmak için daha da gecikmek istemiyor. Ancak iPhone 12'ye eklenecek 5G desteğinin kendisi 75 ila 85 dolar, 5G'nin çalışmasını sağlayacak milimetre dalga teknolojisiyse 125 ila 135 dolar arasında ek maliyete neden oluyor. Kuo'ya göre Apple, bu maliyet artışını dengelemek için telefonun diğer teknik yapısı üzerinde önemli değişikliklere gidiyor.

Kuo'nun yaptığı açıklamalara göre teknoloji devi, iPhone 12'nin maliyetini düşürebilmek için tedarikçilerine zaten bir süredir fiyat baskısı uyguluyor. Ancak sadece bununla yetinmeyen Apple, iPhone 12'nin parçalarında yapacağı değişikliklerle de iPhone 12'nin maliyetini düşürmeye çalışıyor gibi görünüyor. Kuo'ya göre şirketin bu konudaki adımlarından bir tanesi, batarya kartını daha basit ve ucuz bir şekle çevirmek.

Apple, iPhone 11 serisinde sert ve nispeten gelişmiş bir batarya kartı kullanıyor. Ancak iPhone 12'de durumun böyle olmayacağını dile getiren analist, iPhone 12'de daha basit ve yumuşak bir batarya kartının kullanılacağını ifade ediyor. Kuo'ya göre bu durum, önceki nesil kartlara göre parça başına yüzde 40 ila yüzde 50 arasında tasarruf sağlayacak.

Kuo, Apple'ın bu tür bir değişikliği AirPods 2'de de uyguladığını söylüyor. Bu durumun maliyete etkisi üzerine de değinen Kuo, bu değişiklik sayesinde AirPods 2'nin ses kartlarından yüzde 25 ila yüzde 35 tasarruf edildiğini ifade ediyor. Üstelik bu tasarruf, sadece 2020'nin başından bugüne kadar gerçekleşmiş. Ancak Kuo'ya göre AirPods 2 ile AirPods 3 arasındaki üretim süreci farkı, Apple tedarikçilerini AirPods 3 konusunda zorlayacakmış.

Kuo'nun açıklamaları bunlarla da sınırlı değil. Kuo, Apple'ın 2021 yılında iPhone 12s serisi ile tüketicilerin karşısına çıkacağını söylüyor. Üstelik şirket, bu telefonunda tamamen yumuşak kartlar kullanacakmış. Bunun da iPhone 12s serisinin, iPhone 12'ye kıyasla yüzde 30 ila yüzde 40 arasında daha az maliyetli olacağını dile getiren Kuo, Apple'ın bu telefon serisiyle rahatlayacağını ifade ediyor.

Kaynak: webtekno.com