Apple, iPhone'daki fotoğrafları kontrol edecek
Apple, çocuk istismarını önlemek için yeni bir adım atıyor. Gizlilik esaslı şirket iCloud'a eklenecek olan fotoğrafları veri tabanına önceden kaydedilmiş çocuk istismarı görselleriyle karşılaştırılacak ve Apple gerekli olduğu zaman polise haber verebilecek.
Bir dönem FBI'ın Iphone açma isteğini bile geri çeviren teknoloji devi Apple gizliliğe vermiş olduğu önemle biliniyor.
Ancak şirket çocuk istismarı nedeniyle ABD'de yeni bir uygulamaya gidiyor. Apple iCloud Fotoğraflar'a yüklenen görselleri otomatik olarak tarayacak.
Fakat şirket çocuk istismarı dolayısıyla ABD'de yeni bir uygulama yürütmeye hazırlanıyor. Apple bu sayede iCloud Fotoğraflar'a yüklenen görselleri otomatik olarak tarayabilecek.
Bu görseller çocuk istismarı materyali arşivindeki görsellerle karşılaştırılacak.
NTV'nin haberine göre, çocuk istismarı materyali arşivindeki görsellerle karşılaştırılabilecek bu görsellerle eğer bir eşleşme sağlanırsa fotoğraf bir insan tarafından incelemeye alınacak ve gerekli görüldüğü takdirde polise haber verilecek.
Yine de Apple'ın çocuk istismarına karşı attığı bu adım gizlilik tartışmalarına sebep oldu. Uzmanlar gelecekte benzer teknolojinin çocuk istismarı görsellerini aşacak şekilde kullanılabileceği uyarısını yaptı.
Ancak Apple, iOS ve iPadOS'un yeni sürümleriyle birlikte bu uygulamaya geçilebileceğini bildirdi.
Şirket yaptığı açıklamada kriptografideki yeni gelişmelerin kullanıcının gizliliğini korurken incelemeye izin verdiğini vurguladı. Görsellerin nümerik kodlara dönüştürüleceği ve bunların veri tabanındaki görsellerle karşılaştırılacağı duyuruldu.
Yani Apple fotoğraflarınızı görmeden onları analiz etmeye çalışacak. Apple sistemdeki hata payını trilyonda bir olarak belirtti.
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