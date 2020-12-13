Apple işçileri yöneticilerin ofisini böyle bastı
Tayvan merkezli teknoloji devi Wistron tarafından işletilen Apple ürünü iPhone üretim fabrikasında maaşlarını alamayan işçiler ofisi işgal etti.
"Asya'nın silikon vadisi" olarak adlandırılan Bangalore'ya yaklaşık 60 km uzaklıkta olan Narsapura'da bugün gerçekleşen olayda, gece vardiyasını tamamladıktan sonra tesisten çıkan yaklaşık 2 bin işçi, şirketin mobilyalarını ve montaj birimlerini tahrip etmeye başlayarak, araçları ateşe vermeye çalıştı. Olay yerine gelen polis duruma müdahale etti.
SoL'da yer alan habere göre, kundaklama sırasında birkaç işçi tarafından çekilen videolarda, işçilerin üst düzey yöneticilerin ofislerine saldırdığı görüldü.
Wistron tarafından söz konusu olayla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı ancak basına konuşan işçiler olayın maaşların aksaması nedeniyle gerçekleştiğini söyledi.
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