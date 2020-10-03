Apple, "kendi kendini onaran" ekranlı katlanabilir iPhone üzerinde çalışıyor

03 Ekim 2020 Cumartesi, 10:02

Teknoloji devi, telefonun esas kıvrılma yerinin tam karşısında çalışan ekranı olacak cihaz için patent başvurusunda bulundu.

Ve başvuruya göre Apple, telefonun, herhangi bir hasarı otomatik olarak bilfiil onaracağını söylüyor.

Gözlemciler, "kendi kendini onarma" özelliğinin, kapak kapanırken kırıntıların sıkışması sonucu hasar görebilen mevcut katlanabilir telefonlardaki en büyük sorunlardan birini çözeceğini ifade ediyor.

Independent Türkçe'nin, teknoloji sitesi 9to5mac.com'dan aktardığına göre; Apple, patent başvurusunu aslında bu yılın başlarında yaptı. Ancak başvuru, ABD Patent ve Marka Ofisi tarafından daha yeni duyuruldu.

Patent, şunları belirtiyor:

- Bir elektronik cihaz çalışırken, cihazın ekranındaki kapak katmanı çizilebilir ya da ezilebilir.

- Elektronik cihazın estetiğini geliştirmek adına çiziklerin ve eziklerin varlığını en aza indirmek arzu edilir.

- Ekranın kapak katmanındaki ezik, çizik ya da diğer kusurların sayısını azaltmaya yardımcı olmak için ekranın kapak katmanı kendi kendini onaran bir malzeme katmanı içerebilir.

- Kendi kendini onaran madde katmanı, ekranın kapak katmanının tamamını ya da ekranın kapak katmanının yalnızca bükülebilir bölgesini kaplayabilir.

Patent başvurusunda herhangi bir cihazın tüketicilere ne zaman sunulacağına dair tarih dilimi verilmedi.

Samsung, 2019'da 2 bin dolarlık (yaklaşık 15 bin 500 TL) Galaxy Fold'u piyasaya sürdüğünde birtakım ekran sorunlarıyla karşılaşmıştı ve ilk incelemelerde düşük puan almasının ardından telefonun çıkışını ertelemişti.

Apple'ın patenti, ekranın onarılmasının ısı, ışık ya da elektrik akımı yoluyla gerçekleşeceğini öne sürüyor.

Patent şu şekilde devam ediyor:

- Ekranın kapak katmanı, artırılmış esneklik için ekranın kapak katmanının esnek bölgesinde bir elastomer katmanı içerebilir.

- Kendi kendini onaran malzeme katmanı, esnek bölgedeki elastomer katmanını kaplayabilir.

- Kendi kendini onarma, kendiliğinden onarma malzeme katmanında yönlendirici olmadan gerçekleşebilir. (Örneğin, kendi kendini onaran ekran ezildiğinde, kaplamanın maddesi dış müdahale olmadan ezikleri doldurabilir)

- Alternatif olarak, kendi kendini onarma, dışardan uygulanan ısı, ışık, elektrik akımı ya da başka türden harici uyaranlar tarafından başlatılabilir veya hızlandırılabilir.