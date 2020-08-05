Apple, TikTok'u satın alma iddialarını yalanladı
Apple, TikTok'u satın almak için girişimde bulunmadıklarını söyledi.
Apple Inc, haber sitesi Axios'da yer alan haberi yalanyarak, TikTok'u satın almak için girişimde bulunmadıklarını söyledi.
Apple dışındaki kaynaklara atıf yapan Axios, daha önce iPhone üreticisinin ByteDance'e ait firmayı satın almakla ilgilendiğini belirtmişti.
MICROSOFT CORP SATIN ALACAK
Microsoft Corp şu anda, popüler kısa video uygulamasını satın almak için Başkan Donald Trump’ın idaresi tarafından belirlenen 45 günlük bir süre için bir anlaşma müzakere ediyor.
Geçen hafta Trump, Çin merkezli TikTok'u kişisel verilerin güvenliği için riski oluşturduğuna dair endişeleri nedeniyle yasaklamayı planladığını söylemişti.
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