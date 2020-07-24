Apple, 'tüketicileri aldatma' suçlamasıyla karşı karşıya

24 Temmuz 2020 Cuma, 14:45

Mart ayında, ABD merkezli bir teknoloji gözlem grubu tarafından elde edilen belgeye göre, birden fazla ABD eyaletine ait hukuk birimleri, tüketicileri aldatma suçlamasıyla Apple şirketinin faaliyetlerini soruştuyor.

Teknolojik Şeffaflık Projesi tarafından alınan belgeye göre, Teksas başsavcısı Apple'a devletin aldatıcı ticaret uygulamaları yasasını çok devletli soruşturma ile bağlantılı olarak ihlal ettiği için dava açabilir.

Konu ile ilgili Teksas başsavcılığı yorum yapmaktan kaçınırken, Apple ise Reuters'un görüş alma talebine yanıt vermedi.

Apple, tüketicilerin eskiyen pillerle iPhone'ların performansını yavaşlatmak için aldattığını iddia eden tüketicilerin davasıyla karşı karşıya kaldı.

Şirket, bu yılın başlarında bu tür bir davayı çözmek için 500 milyon dolara kadar ödeme yapmayı kabul etmişti.

Apple aynı zamanda, MacBook dizüstü bilgisayarlarındaki “kelebek” klavyelerin nasıl arızaya eğilimli olduğunu bildiği ve gizledi iddia edilen davalarla ile de karşı karşıya.