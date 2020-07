Apple Türkiye'den bir zam kararı daha! iPhone servis ücretleri zamlandı

09 Temmuz 2020 Perşembe, 11:09

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple Türkiye'de sattığı ürünlerine yaptığı zammın ardından şimdi de iPhone servis ücretleri için benzer bir adım attı. iPhone servis ücretleri fiyat artışına uğradı.

Apple Türkiye'deki iPhone servis ücretlerine zam yaptı. Zam sonrası belirlenen yeni fiyatlar şöyle...

iPHONE BATARYA DEĞİŞİM ÜCRETLERİ

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max / X, XS, XS Max,

XR batarya değişimi: 489 TL (eski fiyat: 449 TL)

iPhone SE (1 ve 2. nesil), 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus batarya değişimi: 349 TL (eski fiyat: 319 TL)

İPHONE EKRAN DEĞİŞİMİ ÜCRETLERİ

iPhone 11 Pro Max ve XS Max ekran değişimi: 2.369 TL (eski fiyat: 2.190 TL)

iPhone 11 Pro, XS ve X ekran değişimi: 2.009 TL (eski fiyat: 1.899 TL)

iPhone 11 ve XR ekran değişimi: 1.429 TL (eski fiyat: 1.349 TL)

iPhone 8Plus ekran değişimi: 1.219 TL (eski fiyat: 1.139 TL)

iPhone 8 ekran değişimi: 1.069 TL (eski fiyat: 999 TL)

iPhone 7 Plus ekran değişimi: 1.219 TL (eski fiyat: 1.139 TL)

iPhone 7 ekran değişimi: 1.069 TL (eski fiyat: 999 TL)

iPhone 6S Plus ekran değişimi: 1.219 TL (eski fiyat: 1.139 TL)

iPhone 6S ve 6 Plus ekran değişimi: 1.069 TL (eski fiyat: 999 TL)

iPhone SE (1 ve 2. nesil), 6, 5S ve 5C: 939 TL (eski fiyat: 869 TL)

iPhone SE2 2020: 3.299 TL

iPhone 11 Pro Max ve XS Max: 6.319 TL (eski fiyat: 5.799 TL)

iPhone 11 Pro, XS, X: 5.799 TL (eski fiyat: 5.299 TL)

iPhone 11 ve XR: 4.139 TL (eski fiyat: 3.799 TL)

iPhone 8 Plus: 4.139 TL (eski fiyat: 3.799 TL)

iPhone 8: 3.599 TL (eski fiyat: 3.299 TL)iPhone 7 Plus: 3.599 TL (eski fiyat: 3.299 TL)

iPhone 7: 3.269 TL (eski fiyat: 2.999 TL)

iPhone 6S ve 6 Plus: 2.499 TL (eski fiyat: 2.299 TL)

iPhone 6S ve 6: 2.069 TL (eski fiyat: 1.899 TL)

iPhone SE, 5S ve 5C: 1.419 TL (eski fiyat: 1.299 TL)