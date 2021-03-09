Apple, yeni sürümünü yayınladı

09 Mart 2021 Salı, 11:34

Apple tüm iPhone, iPad ve Mac kullanıcılarının mümkün olan en kısa süre içinde güncellemeyi indirmeyi önerdiği iOS 14.4.1, watchOS 7.3.2, iPadOS 14.4.1 ve macOS 11.2.3 güncellemesi içinde bir güvenlik açığının kapatıldığı bildiriliyor. Apple’a özgü Safari tarayıcısında bulunan bir güvenlik açığı WebKit’in bozulmasına neden oluyor ve cihazınızda istenmeyen bir kodun çalışması sağlanıyor.

Google ve Microsoft güvenlik araştırmacıları tarafından keşfedilen bu güvenlik açığıyla, cihazınızın kötü amaçlı web siteleri üzerinden zararlı bir yazılım çalıştırılabileceği belirtiliyor.

RASTGELE KOD ÇALIŞTIRMA İZNİ

Safari kullanırken hangi siteye girdiğiniz ya da hangi izinleri verdiğiniz bu noktada çok önemli. Rastgele kod çalıştırma izni gibi bir izin verdiyseniz güvenlik açığı nedeniyle cihazınıza bir sızma işlemi söz konusu olabilir. Dünyanın en güvenilir işletim sistemlerinden biri olarak görülen iOS cihazlarda böyle bir durum nasıl yaşandığına dair henüz bir bilgi mevcut değil.

Apple söz konusu güncellemeleri en kısa sürede yapmanızı ve sisteminizi güvenli hale getirmenizi öneriyor.

Apple cihazlarınızı güncellemek için;

Ayarlar bölümüne girin

Genel menüsüne giriş yapın,

Yazılım güncelleme seçeneklerini takip edin.



Kaynak: Webtekno.com