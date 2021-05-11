Apple’a, 'Kullanıcıdan fazla ücret alıyor' davası
Londra’da Apple’a yaklaşık 20 milyon kullanıcıdan fazla ücret aldığı gerekçesiyle dava açılıyor. Apple'ın 2 milyar doların üzerinde tazminat ödeyebileceği belirtiliyor.
Tüm dünyada davalarla mücadele eden teknoloji devi Apple’a bir dava da Londra’da açıldı.
Davanın konusu yaklaşık 20 milyon kullanıcının Apple Store’dan satın aldığı uygulamalar için fazla ücret ödemesi...
Davacılar, konuya ilişkin açıklama yaparak Apple’ın yüzde 30 olan ücretinin ‘aşırı’ olduğunu ifade etti. Londra’da açılan davada ABD’li firmanın İngiliz İPhone ve iPad kullanıcılarının yıllardır fazla ücret ödeyerek oluşan zararını telafi etmesi isteniyor.
Apple’ın 1.5 milyar sterlin (2.1 milyar dolar) tazminat ödeyebileceği tahmin ediliyor.
Londra’daki Kings College’ta Profesör olan Rachael Kent Apple’ın online mağazadaki hakimiyetini kötüye kullandığını ve bu durumun İngiltere’deki müşterilerini de olumsuz etkilediğini söyledi.
Son olarak video oyun devi Epic Games Apple’a tekelcilik davası açmıştı.
Apple bu yıl başında App Store’da yazılım ve hizmet veren geliştiricilerden alınan komisyon oranını yüzde 30’dan yüzde 15’e düşürmüştü.
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