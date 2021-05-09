Apple'da virüslü uygulamaya dikkat: 128 milyon kullanıcı indirdi

09 Mayıs 2021 Pazar, 17:25

Apple'ın uygulama mağazası App Store, 6 yıl önce büyük çaplı siber saldırılara maruz kalmıştı.

Bazı uygulama geliştiricilerinin bilinçsiz bir şekilde Apple'ın uygulama geliştirme platformu Xcode'un kötü amaçlı yazılımı "XcodeGhost"u kullanması sonucu birçok virüslü uygulama App Store'a saçılmıştı.

Arstechnica'nın aktardığına göre, Apple ve Epic Games arasındaki mahkeme, sürece dair detayları ortaya çıkarırken, XcodeGhost"un bilançosu henüz bilinmiyor.

Mahkemeye sunulan e-postalar, 128 milyon kullanıcının XcodeGhost uygulamalarını indirdiğini gösterdi. Belgeler kötü amaçlı XcodeGhost yazılımını içeren 2 bin 500'den fazla uygulamanın bu duruma neden olduğu ortaya koydu.

Bu durmun ardından Apple, XcodeGhost uygulamalarını indiren kullanıcıları bilgilendirerek, riskli olan 25 uygulamanın listesini paylaştı. Şirket ayrıca güvenlik açısından tehdit oluşturan uygulamaları mağazasından da kaldırdı.