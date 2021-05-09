Apple'da virüslü uygulamaya dikkat: 128 milyon kullanıcı indirdi
Apple ve Epic Games arasında süren mahkeme, 128 milyon kullanıcının XcodeGhost kötü amaçlı yazılım içeren uygulamalar indirdiğini ortaya çıkardı.
Apple'ın uygulama mağazası App Store, 6 yıl önce büyük çaplı siber saldırılara maruz kalmıştı.
Bazı uygulama geliştiricilerinin bilinçsiz bir şekilde Apple'ın uygulama geliştirme platformu Xcode'un kötü amaçlı yazılımı "XcodeGhost"u kullanması sonucu birçok virüslü uygulama App Store'a saçılmıştı.
Arstechnica'nın aktardığına göre, Apple ve Epic Games arasındaki mahkeme, sürece dair detayları ortaya çıkarırken, XcodeGhost"un bilançosu henüz bilinmiyor.
Mahkemeye sunulan e-postalar, 128 milyon kullanıcının XcodeGhost uygulamalarını indirdiğini gösterdi. Belgeler kötü amaçlı XcodeGhost yazılımını içeren 2 bin 500'den fazla uygulamanın bu duruma neden olduğu ortaya koydu.
Bu durmun ardından Apple, XcodeGhost uygulamalarını indiren kullanıcıları bilgilendirerek, riskli olan 25 uygulamanın listesini paylaştı. Şirket ayrıca güvenlik açısından tehdit oluşturan uygulamaları mağazasından da kaldırdı.
Video Haberler
- Semt pazarında sosyal mesafe unutuldu
- Canlı yayında başına poşet geçirip protesto etti
- 1,5 buçuk metrelik yılan paniği kamerada
- Çapulcu, eşkıya şaki... Şimdi de marjinaliz
- Kendisine kimse dokunmasın diye tuvaletini yaptı
- Caretta carettayı 'Tamam gülüm' diyerek kurtardı
- Katilini traş etmiş
- Kapı açılınca ilginç manzara ortaya çıktı
- Dikkat çeken 'Fatiha' skeci
- Baskın anı kamerada İçerisi yine şampiyonlar ligi gibi
En Çok Okunan Haberler
- Peker'den çok konuşulacak yeni açıklama
- Ceyda Ersoy'un intihar girişiminde Acun Ilıcalı iddiası
- Ankara'da skandal görüntü!
- Soylu: Bir fedakarlık daha bekliyoruz
- Erdoğan'ı üzecek 3 isim belli oldu!
- Süren doldu, daha fazla öttürmezler
- Erdoğan'a 128 dolar tepkisi
- Akşener’den Soylu’ya yanıt
- Sağlık Bakanlığı, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- Videoyu kaldırma talimatı Erdoğan'dan gelmiş