Apple’dan bilgisayar kameralarını kapatanlara önemli uyarı

12 Temmuz 2020 Pazar, 12:42

Görsel: Reuters

Gizlilik konusunda şüphesi olan birçok kişi özellikle dizüstü bilgisayarlarının kameralarını çeşitli yollarla kapatmayı tercih ediyor. Ancak Apple, bu konuda kullanıcılarını uyararak MacBook kameralarında kamera kapağı kullanılmaması gerektiğini, en azından bilgisayar kapatılırken çıkarılması gerektiğini aksi takdirde ekrana zarar verme ihtimalinin olduğunu söyledi.

Apple’ın bilgi dokümanlarında ortaya çıkan bu bilgi, bazı MacBook kullanıcılarının ekran çatlaklarından şikâyet etmesi sonrası hazırlandı. Bu bilgiyi ortaya çıkaran MacRumors, kendi forum sitesinde ve Reddit forumunda kullanıcıları uyararak bir tür kamera kapağı kullanan kullanıcıların bu sorunla karşılaştığını söyledi.

EKRANDA OLUŞAN ÇATLAKLARIN SEBEBİ

Apple, böyle bir hasarın meydana gelmesinin sebebinin ince MacBook’larının yapısının bilgisayar kapatıldığında ekran ve klavye arasında çok fazla boşluğa izin vermemesi olduğunu söyledi.

Haberin girişinde de söylediğimiz gibi insanların dizüstü bilgisayarlarının kapatma sebepleri genellikle gizlilik endişelerinden kaynaklanıyor. Ancak Apple, bilgisayar ele geçirilse bile kamera aktifleştirildiğinde yeşil bir ışık yandığını dile getiriyor. Şirket, bu konuda şu uyarıda bulunuyor:

Mac bilgisayarınızda bulunan FaceTime HD kamera, gizlilik özellikli tasarlanmıştır ve kamera aktifleştirildiğinde yeşil bir ışık yakan kamera göstergesi kullanır. Yani kamera açılırsa bundan haberiniz olacaktır. Kamera, söz konusu bu gösterge ışığı yanmadan aktifleşmeyecek şekilde tasarlanmıştır.”

Kameraların kapatılmasının otomatik parlaklık ayarlama ve True Tone teknolojisi gibi özelliklerin çalışmasını engellediğini dile getiren Apple, bant ve daksil kalemi gibi çözümlerin de ekrana kozmetik zararlar verebileceğini söyledi. Teknoloji devi, eğer ki bir kamera kapağı ya da koruyucusu kullanılacaksa bunun 0,1 mm’den kalın olmaması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: webtekno.com