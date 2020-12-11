Apple'dan dikkat çeken batarya çözümü

11 Aralık 2020 Cuma, 11:33

Apple Watch Series 7 ile ilgili bilgler gelmeye başladı. Henüz birkaç gün önce bazı kullanıcılar tarafından hazırlanan konsept görüntüleriyle görünen Watch Series 7 ile ilgili bir patent örneği de sızdı.

CHIP Online'ın aktardığına göre, ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne yapılan resmi başvuru ile sağlanan patent örneğinde, Watch Series 7'de ilginç bir kayış tasarımının benimseneceği görünüyor. Bu patent örneğine göre Watch Series 7'de batarya kordona da dahil edilecek.

Kordona yerleştirilecek batarya halkaları ile beraber Watch Series 7'nin mevcut batarya kapasitesini arttırma düşüncesinde olan Apple, böylece Watch Series 7 ile daha uzun pil ömrü sağlamak istiyor.