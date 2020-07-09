Apple'dan uygun fiyatlı Mac bilgisayarlar gelebilir

09 Temmuz 2020 Perşembe, 10:19

Apple, geçtiğimiz ay Mac bilgisayarlarında Intel yerine kendi işlemcilerini kullanma planını duyurduğunda performans, güç tüketimi ve ortak ARM mimarisini ana sebepler olarak belirtmişti. Ancak yeni bir analist raporuna göre kendi CPU'larını kullanması ile Apple, bu işlemcilerin üretimi için 100 dolardan daha az harcama yapacak olması nedeniyle, maliyetleri de azaltabilecek. Doğal olarak bu durum, daha ucuz Mac bilgisayarlarla karşılaşmamız anlamına gelebilir.

TrendForce'un iddiası, Apple'ın kendi ürününü kullanan ilk ticari Mac'lerin, yeni nesil iPad Pro'larda da göreceğimiz yeni A14X Bionic SoC'u kullanacağını düşünüyor. Apple şu anda yazılım geliştiricilerine, en son iPad Pro tabletlerinde kullanılan A12Z Bionic uygulama işlemcisini kullanan Mac Mini'ler sunuyor ve bu yüzden de yeni nesil iPad SoC'un giriş seviyesi masa üstüler veya laptoplar'da kullanılmasının mantıklı göründüğü söylenebilir.

Apple, kendi işlemcilerini kullanan ilk Mac bilgisayarları yıl sonuna kadar satışa sunmayı ve tüm Mac grubunun geçişini iki yıl içerisinde tamamlamayı amaçlıyor. Apple'ın yolda olan A14 ve A14X işlemcileri Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.'nun 5nm üretim teknolojisi kullanılarak üretilecek ve bu da daha yüksek saat hızlarında çalışmalarına ve tipik kullanımlarda pahalı olmayan PC'lerde beklenilen performansı sunmasına imkan tanıyacak.

Ayrıca TrendForce'un söylediğine göre Apple'ın 2021 yılının ikinci yarısında özel olarak Mac'ler için tasarlanmış bir SoC sunması da bekleniyor.

Analistler, "5nm Mac SoC"un Apple'a 100 dolardan daha aza mal olacağını düşünüyorlar ve bu da Intel işlemciler için Apple'ın ödemesi gereken 200 - 300 dolar fiyatından oldukça düşük. Ancak TrendForce, bu tahminin içerisine masa üstü ve dizüstü bilgisayarlarda kullanılacak SoC'ların geliştirilmesi için Apple'ın yapacağı ArGe harcamalarını dahil etmiyor.

Apple'ın tüm bilgisayarları kendi üretimi işlemcilere geçirmeyi planlamasından dolayı firmanın farklı özelliklerde CPU'lar üretmesi gerekecek ve bu da mutlaka ArGe harcamalarına yansıyacak.