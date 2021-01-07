Apple'dan yeni rekor: App Store'da tek günde 540 milyon dolar harcandı

07 Ocak 2021 Perşembe, 10:24

Apple tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre, Noel ve yeni yılın ilk gününde yapılan harcamalar ile birlikte yeni bir rekor kırıldı. Raporda yer alan verilere göre, ücretli uygulama, oyun veya uygulama içi satın alım yapan kişiler, App Store'da 540 milyon dolarlık harcama yaptı.

Noel bayramı ve yeni yılın ilk günü arasında yapılan harcamanın miktarı ise 1,8 milyar dolar olduğu yönünde açıklama yapıldu.