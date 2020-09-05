Apple’dan yeşil enerji yatırımı

05 Eylül 2020 Cumartesi, 09:00

Apple dün yaptığı açıklamada 2030 yılına kadar tüm işleri, üretim tedarik zinciri ve ürün yaşam döngüsü genelinde karbon nötr olmayı planladığını duyurdu.





Tüm dünyadaki kurumsal operasyonlarında şimdiden karbon nötr olan şirketin bu yeni taahhüdü, 2030 yılına gelindiğinde satılan her bir Apple aygıtının iklim üzerinde sıfır etkiye sahip olacağı anlamına geliyor.





Şirketin CEO'su Tim Cook, proje ile ilgili şu ifadeleri kullandı:





“İşletmeler, paylaştığımız gezegenle ilgili ortak endişelerimize dayanarak daha sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için büyük bir fırsata sahipler. Çevre yolculuğumuza güç veren inovasyonlar yalnızca gezegenimiz için iyi olmakla kalmıyor, aynı zamanda ürünlerimizi enerji tüketimi açısından daha verimli hale getirmemizi sağlıyor ve dünya çapında yeni temiz enerji kaynakları sunuyor. İklim hareketi; yenilikçi potansiyel, istihdam yaratma ve sürdürülebilir ekonomik büyümenin damgasını vuracağı yeni bir çağın temelini oluşturabilir. Karbon nötr olma taahhüdümüzle, çok daha büyük bir değişim yaratacak bir hareketin öncüsü olmayı umuyoruz.





Apple’ın kullandığı yenilenebilir enerjinin yüzde 80’inden fazlası Apple imzalı projelerden sağlanıyor.





Sektörler iklim değişikliği üzerindeki etkilerini azaltmaya çalışırken, Apple diğer şirketler için bir yol haritası sunarak karbon nötr olma yaklaşımıyla ilgili detaylı bilgiler sağlıyor.





Apple, bugün yayınlanan 2020 Çevresel İlerleme Raporu’nda 2030’a kadar emisyonları yüzde 75 azaltmayı, geniş ayak izinin geri kalan yüzde 25’lik bölümü için de yenilikçi karbon giderme çözümleri geliştirmeyi planladığını açıklıyor.