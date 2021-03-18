Apple'ın eski çalışanı itiraf etti: 'O müşterilere ayrıcalık vardı'

18 Mart 2021 Perşembe, 11:31

Apple Store (Apple Mağazası) çalışanlarının kendilerinden yardım isteyen müşterilere pozitif ve yardımsever bir tavır ile yaklaşması olağan bir durum. Ancak görünüşe göre Apple kullanıcılarının çalışanlara karşı kibar bir tavır sergilemesi de “daha iyi” bir hizmet alabilmeleri için kritik bir öneme sahip.

Webtekno'nun aktardığına göre, Tanicornerstone adlı eski bir Apple çalışanı olduğunu ifade eden bir TikTok kullanıcısı, “yalnızca Apple çalışanlarının bildiği sırları” soran bir videoya yanıt olarak paylaştığı bir videoda, Apple’ın kibar müşterileri için bir sürpriz ve keyif programı olduğunu açıkladı.

'KİBAR MÜŞTERİLERİNE ÜCRETSİZ ÜRÜN DEĞİŞİMİ'

Tanicornerstone’un aktardığı bilgilere göre Apple çalışanlarına karşı kibar bir tavra sahip olan müşteriler, standardın ötesinde bir hizmet ile karşılaşabilirler. Tanicornerstone, buna örnek olarak normal şartlarda suyla temas eden bir ürün için ücretsiz değişim olmadığını, ancak kibar müşteriler için “sürpriz ve keyif” programı kapsamında ücretsiz değişim sağlandığını söylüyor.

APPLE’IN KİBAR MÜŞTERİLERİ İÇİN AYRICALIKLI HİZMET SUNMAYA DEVAM EDİP ETMEDİĞİ BİLİNMİYOR

Tanicornerstone’un videosu şu ana kadar 114 binden fazla beğeni, 800’den fazla da yorum almış durumda. Gelen yorumların büyük bir kısmı (başka eski bir Apple çalışanı da dahil), Apple’ın gerçekten de bir “sürpriz ve keyif” programına sahip olduğunu onaylıyor.

Apple’ın kibar müşterilerini deyim yerindeyse ödüllendirdiği ve ayrıcalıklı hizmet sunduğu “sürpriz ve keyif” programını devam ettirip ettirmediği bilinmiyor. Siz yine de ister Apple Store ister başka bir markanın mağazasına gitmiş olun, çalışanlara kibar davranmaya dikkat edin.