Apple'ın 'Hi Speed' etkinliği gerçekleşti

Şirket, her yıl Eylül ayında gerçekleştirdiği Apple etkinliğinde yeni iPhone'larını tanıtırken, bu sene bir ilke imza atarak yeni modellerini Ekim'de tanıttı. Yeni ürünlerin satışı ise Kasım ayında gerçekleşecek.



HOMEPOD

Etkinlik ilk olarak HomePod tanıtımı ile başladı.

Beyaz ve uzay grisi olarak iki renk seçeneği olan HomePod'ların fiyatı 99 Dolar. 16 Kasım'dan itibaren satışa sunulacak.

Siri? gelişmeye devam ediyor. Son üç yılda, konuşma ve ses tanıma özelliği iki kat daha gelişti. ?

Siri? ve ?HomePod? Mini, kulllanıcıları için akıllı bir hoparlörden beklenen her şeyi yapabiliyor:

Ev halkının her üyesinin sesini tanıyabilir,

?HomePod?'dan CarPlay'e otomatik olarak öneriler gönderebilir,

HomeKit ile bütünleşebilir,

Ev içinde ve ?iPhone?, iPad, Apple Watch ve ?CarPlay? aracılığıyla sesli mesajlar yayınlayabilir.



HomePod mini Apple Music, Pandora, Amazon, TuneIn gibi uygulamalarla entegre şekilde çalışıyor.

KÖŞELİ iPHONE GERİ DÖNDÜ

iPhone 12 modeli 5 farklı renk ile sunuldu

iPhone 12, iPhone'un eski tasarımları gibi köşeli olurken, iPhone 11'den yüzde 11 daha ince olacak. Siyah, beyaz, mavi, yeşil ve kırmızı renk seçenekleriyle satışa sunulacak iPhone 12, OLED özellikli 6,1 inç inçlik Super Retina XDR ekrana, iPhone 12 Mini ise 5,4 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip.

A14 Bionic chip ile gelen telefonun arka tarafında iki adet 12 MP kamera bulunurken, 4GB RAM’e sahip iPhone 12’de depolama seçecekleri ise 64 GB, 128 GB, 256 GB şeklinde.



5G ÖZELLİĞİ

Etklinliğe adını veren 5G özelliği, yeni modellerin şarjını LTE ile koruyacak olmasından dolayı gerekli olmadıkça kullanılmayacak.

İKİLİ KAMERA SİSTEMİ

Yeni modellerde ikili kamera sistemi mevcutken, eski modellere kıyasla Gece Modu ve Time-Lapse özellikleri daha gelişmiş olarak sunuluyor.

Phone 12 Mini 699 Dolar, iPhone 12 ise 799 Dolar olarak piyasaya sunulacak.

iPHONE 12 PRO

iPhone 12 Pro 6.5 inç olacak.

Renkleri daha canlı gösterecek olan iPhone 12 Pro aynı zamanda çekim sırasında titremelere karşı da etkili.