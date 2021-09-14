Apple’ın kurucu ortağı Steve Wozniak yeni uzay şirketini tanıttı

14 Eylül 2021 Salı, 12:27

Steve Wozniak’ın uzay girişimi Privateer Twitter'da yayınlanan ve “Diğerlerinin aksine bir özel uzay şirketi başlıyor" yazan şifreli bir mesaj ile açıklandı. Wozniak, haberle birlikte, şirketin çevre dostu olacağına dair fikirlerin yer aldığı bir video da paylaştı.

Şirkete ilişkin daha fazla bilginin 14-17 Eylül tarihleri ??arasında gerçekleşecek olan Gelişmiş Maui Optik ve Uzay Gözetleme Teknolojileri (AMOS) Konferansında açıklanacağı belirtildi.

Teknoloji firması Apple’ın kurucularından bir olan Wozniak, Apple II bilgisayarının mucidi olarak tanınıyor.

Wozniak, üniversitedeyken Apple'ın kurucu ortağı Steve Jobs ile tanıştı. Ardından ikili 1 Nisan 1976'da Apple Computer'ı kurmak için bir araya geldi.

Wozniak, yeni uzay girişimİnde eski Apple mühendisi ve Ripcord kurucusu Alex Fielding ile çalışıyor. İkili geçmişte pek çok kez birlikte çalıştı, 2002’de GPS akıllı etiketleri geliştiren bir şirket olan Wheels of Zeus'u kurdular.

"BİZ TEK BİR GEZEGENİZ"

Öte yandan Privateer’ın web sitesinde şirketin 'uzayı tüm insanlık için güvenli ve erişilebilir kılmak için çalışmak' gibi bir amacı olduğu yer alıyor ancak bunun ne anlama geldiği henüz açıklanmadı.

Yayımlanan açıklamada, “'Birlikte uzağa gideceğiz. 'Birbirimize bakacağız. Sorunları birlikte çözeceğiz. Bu bir yarış ya da oyun değil. Biz tek kişi, tek şirket, tek millet değiliz. Biz tek bir gezegeniz. Biz kaşifiz. Bizler hayalperest, ve risk alanlarız. Biz insanız. Doğru ve iyi olanı yapmak için birlikte çalışmak bize kalmış” denildi.

MİLYARDERLERİN YARIŞINA KATILDI

Diğer taraftan net servetinin 100 milyon dolar olduğu tahmin edilen Wozniak, hepsi kozmosa sahip olmak için yarışan milyarderler Elon Musk, Jeff Bezos ve Richard Branson arasındaki yarışa katılmış oldu.

Kaynak: NTV