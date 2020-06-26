“Ara Güler, Merhaba İzmir” sergisi yeniden ziyarete açılıyor

26 Haziran 2020 Cuma, 14:24

Ziyaretçilerin en güvenli şekilde sergiyi gezmeleri için gerekli önlemleri alan Arkas Sanat Merkezi, ziyaret öncesi (0232) 464 66 00 numaralı telefondan mutlaka rezervasyon yaptırılması gerektiğini belirtiyor. Binaya maskesiz ve eldivensiz girilemeyeceğini, ateş ölçümü yapıldıktan sonra güvenlik kontrolüyle birlikte ellerin dezenfekte edilmesi gerektiğini önemle vurguluyor.

Ara Güler’in daha önce sergilenmemiş İzmir ve civarına ait fotoğraflarının yer aldığı sergi, sanatçının ikonik İstanbul fotoğrafları, Türkiye ve dünyada kültür sanat alanında önemli isimlerin portreleri ile 700’den fazla eseri görme fırsatı sunuyor. Ayrıca kişisel arşivinden kameraları ve eşyaları da sergilenen eserler arasında.