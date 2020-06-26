“Ara Güler, Merhaba İzmir” sergisi yeniden ziyarete açılıyor
Arkas Sanat Merkezi, Covid-19 pandemi sürecinde geçici bir süreliğine ziyarete kapattığı “Ara Güler, Merhaba İzmir!” sergisinin kapılarını tüm hijyen ve sosyal mesafe önlemlerini alarak 01 Temmuz’dan itibaren tekrar açıyor. Arkas Deniz Tarihi Merkezi de 02 Temmuz’dan itibaren ziyaret edilebilecek.
Ziyaretçilerin en güvenli şekilde sergiyi gezmeleri için gerekli önlemleri alan Arkas Sanat Merkezi, ziyaret öncesi (0232) 464 66 00 numaralı telefondan mutlaka rezervasyon yaptırılması gerektiğini belirtiyor. Binaya maskesiz ve eldivensiz girilemeyeceğini, ateş ölçümü yapıldıktan sonra güvenlik kontrolüyle birlikte ellerin dezenfekte edilmesi gerektiğini önemle vurguluyor.
Ara Güler’in daha önce sergilenmemiş İzmir ve civarına ait fotoğraflarının yer aldığı sergi, sanatçının ikonik İstanbul fotoğrafları, Türkiye ve dünyada kültür sanat alanında önemli isimlerin portreleri ile 700’den fazla eseri görme fırsatı sunuyor. Ayrıca kişisel arşivinden kameraları ve eşyaları da sergilenen eserler arasında.
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