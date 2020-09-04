Ara Güler Müzesi’nin kapıları yeni sergi ile tekrar açılıyor
Ara Güler Müzesi’nin yeni sergisi “Aynı Rüyanın İçinde” eylül ayı itibarıyla ziyaretçilerle buluşuyor.
Ara Güler’in çok yönlü sanatçı kimliğini ve ilham veren yaşamını gelecek nesillere aktarmak amacıyla kurulan Ara Güler Müzesi’nin yeni sergisi, bir tarihin entelektüel hafızası Ahmet Hamdi Tanpınar ile bu tarihin görsel kayıt ustası Ara Güler’i İstanbul’un hikayesinde bir araya getiriyor.
28 Şubat 2021’e kadar ziyaret edilebilecek yeni sergide, bir tarihin entelektüel hafızası Ahmet Hamdi Tanpınar’ın metinleriyle, bir tarihin görsel kayıt ustası Ara Güler’in fotoğrafları buluşuyor.
Dergah yayınlarıyla birlikte hazırlanan “Aynı Rüyanın İçinde” kitabı da sergiyle eş zamanlı olarak ziyaretçilere sunuluyor.
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