Ara Güler'in nadir görülen fotoğrafları: İzmir, Bodrum ve Afrodisias'ın insanları
Ara Güler'in daha az görülen İzmir, Bodrum ve Afrodisias fotoğraflarını içeren sergi, Nişantaşı’ndaki Merkur Art Gallery’de açıldı.
Duayen fotoğraf sanatçısı Ara Güler’in yaşamı boyunca belgelediği ve birçoğu ikonik olan İstanbul fotoğraflarının yanında daha az görülen İzmir, Bodrum ve Afrodisias fotoğraflarını içeren sergi, Nişantaşı’ndaki Merkur Art Gallery’de açıldı.
Ara Güler Vakfı iş birliğiyle düzenlenen sergideki fotoğraflar ile kendisini foto muhabiri olarak tanımlayan Ara Güler, anılara doğru bir yolculuğa davet ediyor.
Güler, bu fotoğaflarla muhabir olarak defalarca ziyaret ettiği İzmir, Bodrum ve antik kent Afrodisias’a ve “insanlarına” fotoğraflarıyla ışık tutuyor.
?Sergi, 5 Şubat tarihine kadar pazartesi-cuma 12.00-19.00 saatleri arasında MERKUR galeride ziyaret edilebilir.
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