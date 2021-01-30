“Arabayı bıraktığınız alan yol girişidir” notu yazan yurttaşa gözaltı
Yanlış yere park edilmiş olan bir aracın camına, “Arabayı bıraktığınız alan yol girişidir, bilgilerinize” şeklinde not bırakan Tekniker Süleyman Uysal isimli yurttaş gözaltına alındı. Söz konusu aracın bir yargı mensubuna ait olduğu öne sürüldü.
Ordu Ünye’de yaşayan 46 yaşındaki Uysal, yanlış alana park edilen aracın camına “Arabayı bıraktığınız alan yol girişidir, bilgilerinize” şeklinde not bıraktı. Notu bıraktıktan sonra Uysal, evinde gözaltına alındı. Emniyete götürülme sebebinin bıkraktığı not olduğu ve Uysal'a buna ilişkin sorular sorulduğu öğrenildi.
Söz konusu aracın bir yargı mensubuna ait olduğu iddia edildi. Oda TV’de yer alan iddiaya göre; aracındaki notu gören yargı mensubu, kamera kayıtlarını inceletip, Süleyman Uysal’a ulaştı. Ünye Emniyet Müdürlüğü'nde tutulan Süleyman Uysal'ın yarın Savcılığa sevk edileceği öğrenildi.
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