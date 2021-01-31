“Arabayı bıraktığınız alan yol girişidir” notu yazan yurttaşın gözaltına alınmasıyla ilgili Bakan Gül'den inceleme izni
Savcıya ait aracın camına, “Arabayı bıraktığınız alan yol girişidir, bilgilerinize” şeklinde not bırakan Süleyman Uysal isimli yurttaş gözaltına alındı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ünye Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet savcısının müşteki olarak yer aldığı soruşturmayla ilgili HSK'ya inceleme izni verdi.
Yanlış yere park edilmiş olan bir aracın camına, “Arabayı bıraktığınız alan yol girişidir, bilgilerinize” şeklinde not bırakan Tekniker Süleyman Uysal isimli yurttaş gözaltına alındı. Söz konusu aracın bir yargı mensubuna ait olduğu ortaya çıktı.
Öte yandan, Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada kişinin araca not bıraktığı için değil, “sileceklere zarar verdiği” iddiasıyla gözaltına alındığını duyurdu.
Yaklaşık 6 saat gözaltında kalan ve ifadesi alınan Uysal, gece yarısı nöbetçi Cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.
İNCELEME İZNİ
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ünye Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet savcısının müşteki olarak yer aldığı soruşturmayla ilgili HSK'ya inceleme izni verdi.
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