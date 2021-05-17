Araç kiralamadan 4.2 milyar TL’lik yatırım

17 Mayıs 2021 Pazartesi, 04:00

Rapora göre, operasyonel araç kiralama sektörü yılın ilk çeyreğinde 4.2 milyar TL’lik yeni araç yatırımı yaparak Türkiye’de satılan yeni otomobillerin yüzde 10,9’u olan 17 bin 100 adet aracı filosuna kattı. Bu dönemde, sektörün aktif büyüklüğü 42.4 milyar TL oldu. Yılın ilk çeyreğinde, 2020 yılı sonuna göre yüzde 3.5 daralan sektörün filosunda bulunan araç sayısı ise 254 bin adede düştü. Sektörün 2020 yılı sonundaki araç parkı 263 bin adetti.

TOKKDER raporuna göre, 2021 yılının ilk çeyreğinde Renault yüzde 23.2 pay ile Türkiye operasyonel araç kiralama sektörünün en çok tercih edilen markası olmayı sürdürdü. Renault’u yüzde 14.9’la Fiat, yüzde 11.2’yle Volkswagen ve yüzde 11.1 payla Ford takip etti. Bu dönemde, sektörün araç parkının yüzde 50.7’si kompakt sınıf araçlardan oluşurken, küçük sınıf araçlar yüzde 27 ve üst-orta sınıf araçlar yüzde 18 pay aldı. Hafif ticari araçların operasyonel kiralamadaki payı ise yüzde 4.3 olarak gerçekleşti. Raporda operasyonel kiralama sektörünün araç parkında yer alan hibrit ve elektrikli araçların oranı da dikkat çekti. Buna göre, sektörün araç parkının büyük bölümünü yüzde 82.2 ile dizel yakıtlı araçlar oluştururken; benzinli araçların payı yüzde 14.2, hibrit ve elektrikli araçların payı ise 3.6’ya ulaştı. Otomatik vitesli araçların oranı ise yüzde 66.7’ye yükseldi.

30-42 AY SÜRELİ SÖZLEŞME

Operasyonel kiralama sektörü, 2021 yılının ilk üç ayını kapsayan dönemde ekonomiye önemli oranda vergi girdisi sağlamaya da devam etti. TOKKDER’in hazırladığı rapora göre, sektörün 2021 yılının ilk çeyreğinde ödediği vergi tutarı toplamda 2.3 milyar TL’yi buldu. Sektördeki kiralama sürelerine bakıldığında ise, yılın ilk çeyreğinde Türkiye’deki operasyonel kiralamaların yüzde 49.4’ünü 30-42 ay süreli sözleşmelerin oluşturduğu görüldü. İkinci olarak en çok tercih edilen operasyonel kiralama süresi yüzde 19.6 ile 43 ay ve üzeri sözleşmeler olurken, 18-30 aylık sözleşmeler yüzde 19.3 oranında tercih edildi.

BU NASIL TİCARİ!

Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar, yeni Concept EQT ile aileler ve bireysel kullanıcılar için hafif ticari araç segmentindeki premium araçla ilgili ön gösterimini dijital dünya lansmanı ile gerçekleştirdi. Concept EQT, yakın dönemde yollarla buluşacak olan T-Serisi’nin tamamen elektrikli versiyonu. Seri üretime yakın bu konsept araç, yedi kişiye kadar oturma kapasitesine sahip geniş ve çok yönlü bir yaşama alanı ile geniş bagaj gibi özellikleri, Mercedes-Benz’e özgü; kalite, konfor, işlevsellik, bağlanabilirlik ve güvenlik gibi, üst sınıf niteliklerle birleştiriyor. Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar böylece V-Serisi’nin başarı reçetesini kompakt bir formata uygulayarak küçük boyutlu hafif ticari araç segmentine yeni bir premium anlayışı getiriyor. Concept EQT, bagaj alanına entegre edilmiş elektrikli “longboard” kaykay bölmesi ile premium konforu ve taviz verilmeyen işlevselliğini, elektrikli sürüş keyfi ile benzersiz bir kombinasyonda sunuyor.

Mercedes-Benz, MBUX bilgi-eğlence sistemi (Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi) ile yenilikçi işletim ve ekran konseptini hafif ticari araç segmentine uyguluyor. Sistem, bağımsız merkezi dokunmatik ekran, direksiyon simidindeki dokunmatik kumanda düğmeleri ve isteğe bağlı olarak sunulan, “Hey Mercedes” sesli asistanı ile rahatlıkla kontrol edilebiliyor. MBUX ayrıca Mercedes me connect üzerinden canlı trafik bilgisi ve havadan güncelleme gibi çözümler de sunuyor.

Bilgi-eğlence sistemin yüksek çözünürlüklü ekranın ana menüsündeki EQ bölümü, belirli ekranlara ve ayarlara erişim için merkezi bir nokta görevi görüyor. Burada; şarj akımı, hareket süresi, enerji akışı ve tüketim grafikleri gibi bilgiler gösteriliyor. Bilgi-eğlence sistemi ekranı aynı zamanda navigasyon veya sürüş modlarına erişim için de kullanılabiliyor. Mercedes me connect üzerinden ayrıca; şarj noktaları, elektrikli sürüş menzili, şarj seviyesi, hava durumu veya trafik koşullarını dikkate alarak optimize edilmiş rota planlaması gibi elektrikli araçlara özgü navigasyon hizmetleri ve işlevleri de sunuluyor.

VESPA 75 YILDA 19 MİLYON SCOOTER ÜRETTİ

Bu yıl 75. yaşını kutlayan Vespa, aynı zamanda büyük bir üretim başarısını da kutluyor. 1946 yılından bu yana Vespa, sadece son 10 yılda 1 milyon 800 binin üstünde olmak üzere, toplam 19 milyon adet scooter üretimine imza attı. Vespa’nın bantlardan inen 19 milyonuncu motosikleti ise 75. yıl özel koleksiyonundan GTS 300 oldu. İtalya, Hindistan ve Vietnam olmak üzere dünyada üç üretim tesisinden çıkan ürünlerle 83 ülkede satışa sunulan Vespa, pazara sunduğu her modeliyle bireysel ulaşımın evrimine öncülük ediyor. Tamamen çelikten üretilen gelişmiş ve dayanıklı gövde konseptinin yanında, her modeliyle İtalyan zarafetinin simgesi de olan Vespa, günümüze kadar GS, LX, PX, Primavera, Elettrica gibi öncü modellerle popülerliğini koruyarak devam ettirdi.

YENİ HONDA HR-V GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Honda’nın SUV modelleri arasında kompakt yapısı ve sportif tasarımıyla öne çıkan modeli olan HR-V yenilendi. Honda’nın 2022 yılında tüm modellerinin elektrikli veya hibrit olmasını hedefleyen ‘Elektrikli Vizyon Stratejisi’ kapsamında üretilen yeni nesil HR-V, e: HEV hibrit güç aktarma sistemiyle dikkat çekiyor. Üçüncü jenerasyon HR-V, iki motorlu e: HEV güç-aktarma sistemi ve gelişmiş güvenlik teknolojilerine sahip.

Yeni Honda HR-V, önemli ölçüde iyileştirilmiş özgün konfor seviyesi, sınıfının en iyi iç mekân genişliği ve coupe tarzıyla hem sportif bir görünüm hem de keyifli bir sürüş deneyimi sunuyor. İç mekânda modern ve minimalist bir tasarım yaklaşımı uygulanan yeni HR-V’de, yatay hareketli gösterge paneli ve büyük bir özenle konumlandırılan unsurlar düzenli, ferah ve Premium bir iç mekân görünümünü beraberinde getiriyor. Kabin içerisindeki ön konsolun üst köşelerine yerleştirilen L şeklindeki havalandırma ızgaraları, temiz bir hava perdesi oluşturarak yeni hava dağıtım sistemiyle iç mekândaki ferahlığı daha da artırıyor.