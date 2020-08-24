Araç kumandası şeklinde suikast silahı!

24 Ağustos 2020 Pazartesi, 18:00

Gaziantep'te polis, durumundan şüphelendiği bir şahsı Şahinbey ilçesine bağlı Konak Mahallesi'nde durdurarak üzerinde arama yaptı.

Yapılan arama sonucu görünüm olarak araç merkezi kilit kumandasına benzeyen suikast silahı ele geçirildi. Silah üzerinde yapılan incelemede ise içinde ateşlemeye hazır iki mermi olduğu belirlendi.

Olayla ilgili şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.