Araç muayene gecikme bedellerine yeni düzenleme
Gelir İdaresi Başkanlığı, yapılandırma yasasıyla getirilen ve araç muayene süresini geçirenlerden tahsil edilecek ceza oranını yüzde 5'ten yüzde 0.75'e indiren düzenlemeye ilişkin açıklama yaptı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan araç muayenelerine dair tebliğe göre, 9 Haziran tarihi itibarıyla zorunlu araç muayenesi yaptırılması gerektiği halde muayeneleri süresinde yaptırılmamış olan araçlar kapsamda yer alıyor.
Bu araç sahiplerinin 31 Aralık'a kadar araç muayenelerini yaptırmaları halinde, yüzde 5 olarak uygulanan ceza oranı, yüzde 0.75 olarak tahsil edilecek. 9 Haziran'dan sonra muayenesi gecikmiş araçlara yüzde 5 ceza oranı uygulanmaya devam edilecek. 9 Haziran'dan önce muayenesi gecikmiş araçlardan tahsil edilmiş olan yüzde 5 fazlalar ise red ve iade edilmeyecek.
Video Haberler
- Su kanalına düşen yavru fili başka bir fil kurtardı
- Caddebostan'da deniz salyalarına aldırmadan yüzdüler
- İstanbul'da cami muslukları böyle çalındı
- Konyaaltı Sahili’nde can pazarı!
- Kedinin mısır yediği anlar gülümsetti
- Düğün konvoyu kaza yaptı! Yaralılar var
- Şanlıurfa’da görüntülendi! Nadir görülen bir tür
- Erdoğan'a çok sert 'Nankör' yanıtı
- CHP'li isim paylaştı: İktidar Marmara Denizi'ni öldürdü
- Dalgıçlar denizden çıkardı, görenler şaştı kaldı
En Çok Okunan Haberler
- Tartışmalı il milli eğitim müdürü Töre, görevden alındı
- Sedat Peker 'Dubaili yetkililer ile görüşüyor' iddiası
- Haber alınamayan Sedat Peker ortaya çıktı!
- Sedat Peker yakalandı mı?
- Müsilajdan sonra kıyılarda yeni tehdit
- Peker, Dubaili yetkililer tarafından konutundan alındı
- MHP kurmayları güne medyaya savaş açarak başladı
- Altaylı'dan çağrı: Herkes bu şerefsizleri afişe etmeli
- Ekonomist Eğilmez'den Erdoğan'a rezerv yanıtı
- Peker'in videoları bugüne kadar hangi sonuçları doğurdu?