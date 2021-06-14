Araç muayene gecikme bedellerine yeni düzenleme

14 Haziran 2021 Pazartesi, 09:25

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan araç muayenelerine dair tebliğe göre, 9 Haziran tarihi itibarıyla zorunlu araç muayenesi yaptırılması gerektiği halde muayeneleri süresinde yaptırılmamış olan araçlar kapsamda yer alıyor.

Bu araç sahiplerinin 31 Aralık'a kadar araç muayenelerini yaptırmaları halinde, yüzde 5 olarak uygulanan ceza oranı, yüzde 0.75 olarak tahsil edilecek. 9 Haziran'dan sonra muayenesi gecikmiş araçlara yüzde 5 ceza oranı uygulanmaya devam edilecek. 9 Haziran'dan önce muayenesi gecikmiş araçlardan tahsil edilmiş olan yüzde 5 fazlalar ise red ve iade edilmeyecek.