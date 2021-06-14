Araç muayene gecikme bedellerine yeni düzenleme

Gelir İdaresi Başkanlığı, yapılandırma yasasıyla getirilen ve araç muayene süresini geçirenlerden tahsil edilecek ceza oranını yüzde 5'ten yüzde 0.75'e indiren düzenlemeye ilişkin açıklama yaptı.

Reuters
14 Haziran 2021 Pazartesi, 09:25
Araç muayene gecikme bedellerine yeni düzenleme
Abone Ol google-news

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan araç muayenelerine dair tebliğe göre, 9 Haziran tarihi itibarıyla zorunlu araç muayenesi yaptırılması gerektiği halde muayeneleri süresinde yaptırılmamış olan araçlar kapsamda yer alıyor.

Bu araç sahiplerinin 31 Aralık'a kadar araç muayenelerini yaptırmaları halinde, yüzde 5 olarak uygulanan ceza oranı, yüzde 0.75 olarak tahsil edilecek. 9 Haziran'dan sonra muayenesi gecikmiş araçlara yüzde 5 ceza oranı uygulanmaya devam edilecek. 9 Haziran'dan önce muayenesi gecikmiş araçlardan tahsil edilmiş olan yüzde 5 fazlalar ise red ve iade edilmeyecek.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler