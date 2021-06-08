Mayıs ayında en fazla kazandıran yatırım araçları belli oldu

08 Haziran 2021 Salı, 10:33

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını" açıkladı. Buna göre, mayısta en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 4,06, TÜFE ile indirgendiğinde de yüzde 7,19 ile külçe altında gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, avro yüzde 0,33 kazandırırken, BIST 100 endeksi yüzde 1,03, dolar yüzde 1,28, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 2,34 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 2,56 yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde avro yüzde 3,34, BIST 100 endeksi yüzde 1,94, dolar yüzde 1,69, DİBS yüzde 0,59 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0,37 yatırımcısına kazandırdı.

KÜLÇE ALTIN, EN ÇOK KAZANDIRAN



Külçe altın, üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,71, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 16,21 yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 16,88, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 9,48 yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.

BIST 100 ENDEKSİ, EN ÇOK KAYBETTİREN



Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,39 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlarken, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise yatırımcısını yüzde 5,47 kayba uğrattı. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 18,3, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 8,91 yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,84, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 22,02 yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı olarak belirlendi.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından avro yüzde 2,86, külçe altın yüzde 6,34, dolar yüzde 12,94, mevduat faizi (brüt) yüzde 21,1 ve DİBS yüzde 27,69 değer kaybetti.

TÜFE ile indirgendiğinde avro yüzde 15,26, külçe altın yüzde 11,12 ve dolar yüzde 3,29 yatırımcısına kazandırırken, mevduat faizi (brüt) yüzde 6,39 ve DİBS yüzde 14,21 yatırımcısını kayba uğrattı.