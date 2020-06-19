Araç muayene ücretlerine gelen zamma tepki: 'Resmi bir soygun var'
Araç muayene ücretlerine gelen 410 liralık zamma ilişkin konuşan CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, “Zorunlu resmi bir soygun ve vurgun var'' diye konuştu.
Araç muayene ücretlerine gelen zamlardan sonra bir binek aracı egzoz ile birlikte muayene ücreti 410 liraya çıktı.
CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, “Zorunlu resmi bir soygun ve vurgun var'' dedi. Yalım, araç muayenesi gecikme ücretlerinin de affedilmesini istedi.
Özelleştirilen araç muayene istasyonlarında, otobüs, kamyon, çekici ve tankerler için 462 lira, otomobil, minibüs, kamyonet ve özel taşıtlar ve arazi araçları 342 TL, traktör ve motosikletler için ise 174 lira alınıyor. Ayrıca araçların 68 lira da egzoz kontrol ücreti ödemesi gerekiyor.
CHP'li Yalım, konuyu TBMM gündemine getirdi.
“Araç muayene ücretleri aldı başını gidiyor'' diyen Yalım, şunları söyledi:
“Egzoz ile birlikte otomobil muayene ücreti 410 TL'yi buldu. 20 dakika bile sürmeyen bu işlemde acaba hangi emek harcanıyor, ne masraf yapılıyor? Zorunlu, resmi bir soygun ve vurgun var.”
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