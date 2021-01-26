Araca bindirilerek kaçırılan Gökhan Güneş evine döndü

26 Ocak 2021 Salı, 08:49

İstanbul Başakşehir’de 20 Ocak günü kaçırılan elektrik işçisi Gökhan Güneş evine döndü. Ezilenlerin Hukuk Bürosu, attığı tweet ile Güneş’in bu sabah erken saatlerde İkitelli’deki evine döndüğünü duyurdu.

Güneş’in bulunmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Ezilenlerin Hukuk Bürosu, yaptıkları paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Müvekkilimiz Gökhan Güneş az önce İkitelli'de bulunan ailesinin evine geldi. Detaylı açıklamayı müvekkilimizle görüştükten sonra gün içerisinde yapacağız. Gökhan'ın bulunmasında emeği geçen herkese teşekkür ederiz. #SizKaçırdınızBizAldık"

Müvekkilimiz Gökhan Güneş az önce İkitelli'de bulunan ailesinin evine geldi. Detaylı açıklamayı müvekkilimizle görüştükten sonra gün içerisinde yapacağız. Gökhan'ın bulunmasında emeği geçen herkese teşekkür ederiz. #SizKaçırdınızBizAldık pic.twitter.com/l69ibnU049 — EzilenlerinHukuku ?????? #GökhanGüneşNerede (@EzilenlerinHB) January 26, 2021

NE OLMUŞTU?

Başakşehir’de elektrik işçisi olarak çalışan, ESP’li Gökhan Güneş’ten 20 Ocak’tan bu yana haber alınamıyordu. Kaçırılma anının görüntülerine ulaşılan Gökhan Güneş ile ilgili olarak günlerdir eylemler yapılıyor, ailesi Emniyet ve Savcılık nezdinde girişimlerde bulunuyordu. Bir işyerinin ve İETT’nin kamera kayıtlarında, Güneş’in otobüsten indiği ve bir grup tarafından zorla araca bindirildiği net biçimde görülüyordu.

Emniyet yetkililerinin Gökhan Güneş’in ailesine “oğlunu teslim edeceğiz” dediği öğrenilmişti. Gökhan Güneş’in avukatı Sezin Uçar, daha önce ajanlık teklifi yapılan Güneş’in “istihbarat görevlileri veya Terörle Mücadele Polisleri tarafından gözaltında tutulduğunu” düşündüklerini söylemişti.