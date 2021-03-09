Araçlara çarpıp tüfekle rastgele ateş açan sürücü, intihar etti
Samsun'un Terme ilçesinde, önce kırmızı ışıkta bekleyen 2 araca ardından refüje çarpan minibüsün sürücüsü E.K. (30), araçtan inip, tüfekle rastgele ateş açtı. Bir süre sonra tüfeği başına dayayan E.K., kendisini vurarak yaşamına son verdi.
Olay, Samsun- Ordu yolu Terme Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. Samsun yönüne giden E.K. (30) yönetimindeki 28 AAJ 914 plakalı minibüs, kırmızı ışıkta bekleyen 2 araca ardından yolun sağındaki refüje çarptı. Kazanın ardından minibüsten inen sürücü E.K., bir anda elindeki pompalı tüfekle etrafa birkaç el ateş etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen polis ekipleri, E.K.'yi elindeki tüfeği bırakması için ikna çalışmasına başladı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen E.K. polisin çabasına rağmen namlusunu başına dayadığı tüfeği, çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında ateşledi. Ardından kanlar içerisinde yere yığıldı.
Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde E.K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. E.K.'nin cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Terme Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.
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