Araçtan uzun namlulu tüfek gösterdikleri iddiasıyla ihbar edildiler, gözaltına alındılar
Seyir halinde oldukları kamyonetten sürücülere uzun namlulu tüfek gösteren 5 kişi, gözaltına alındı. Tüfeğin ise oyuncak olduğu öğrenildi.
Olay, saat 14.30 sıralarında, Antalya'nın Muratpaşa ilçesi İsmet Gökşen Caddesi'nde meydana geldi.
Trafikte araçlarıyla seyir halindeki sürücüler, içinde 5 kişinin olduğu 07 GMB 77 plakalı kamyonetten kendilerine uzun namlulu tüfek gösterildiği ihbarında bulundu. İhbarın ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yarım saat boyunca kamyoneti arayan ekipler, caddede aracı durdurdu.
'SOSYAL MEDYA ÇEKİMİ İÇİN' SAVUNMASI
Araçta yapılan aramada, boncuk atan oyuncak tüfek ile 2 içki şişesi bulundu. Polise sosyal medya için çekim yaptığını söyleyen sürücü A.S.F. ve 4 arkadaşı, gözaltına alındı.
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