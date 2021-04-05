TikTok canlı yayını sırasında polis baskını: Gözaltına alındılar
Yalova'da sosyal medya sitesi TikTok üzerinde canlı yayında açık arttırma yaparak kaçak parfüm ve kaçak emtia ürünler satan O.K.ve S.K adlı kişiler suçüstü yakalandı.
Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri kaçak parfüm ve kaçak emtia ürünler satan iki kişiye operasyon düzenledi.
Canlı yayında açık arttırma usulü kaçak ürünleri satış yaptığı belirlenen O.K isimli şahıs, parfümü 180 liraya satmaya çalışırken "son noktayı kim koyacak" diye sesleniyordu.
Tam da bu sırada Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri içeri girerek baskın düzenledi. Yapılan aramalarda yurda kaçak yollarla sokulduğu değerlendirilen çeşitli markalarda; 210 adet parfüm, 110 adet kaçak giyim eşyası, 20 adet kol saati ele geçirildi.
O.K ve S.K. isimli şahıslar gözaltına alınarak tahkikata başlandı.
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