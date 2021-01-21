'Araftan Çıkmak' temasıyla düzenlenecek Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali'ne başvurular sürüyor

21 Ocak 2021 Perşembe, 10:05

1998’den beri yerli ve yabancı kadın sinemacıları buluşturmayı amaçlayan festival, kadının toplumdaki yerini sinemanın görsel gücünden yararlanarak seyirciyle buluşturmaya ve kadın sinemacıları bir araya getirmeye devam ediyor.

Festivalin 24’üncüsü, daha önce dokuz yıl İstanbul Film Festivali’nin, 2018’den bu yana da Başka Sinema Ayvalık Film Festivali’nin direktörlüğünü yapan Azize Tan’ın direktörlüğünde 27 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. Tan, festivale ilişkin, “2020 pek çok kişinin bir an önce bitmesini ve unutmayı istediği bir yıl oldu. Pandemi nedeniyle alınan önlemleri yakından takip etmekle birlikte bu yıl en bu¨yu¨k hedefimiz festivali fiziksel olarak gerçekleştirmek. Online gösterimler için her tu¨rlu¨ altyapı çalışmasını yaparken, festivali sinema salonlarında gerçekleştirmek için de çalışıyoruz. Ayrıca festival boyunca Ankara’nın çeşitli mahallelerinde u¨cretsiz açık hava gösterimleri de du¨zenlenecek” ifadelerini kullandı.

'ARAFTAN ÇIKMAK'

2020 yılında pandemi koşullarında Türkiye’de çevrimiçi düzenlenen ilk festivali gerçekleştiren Uçan Süpürge Vakfı’nın teması; “Evde Kaldık” idi. Bu yılki tema ise “Araftan Çıkmak.”

Festival ekibi bu yılın temasını şöyle anlattı:

“Bir yılı aşkın bir süredir iki arada bir derede bir hayat yaşıyoruz. Alışkanlıklarımızı sorguluyor, ‘yeni normallere’ alışmaya çalışıyoruz. İnsanlık için bir muhasebe zamanı. Sandığımızdan çok daha uzun bir süredir arafta bir hayat yaşıyoruz. Her yerde her durumda bedenen, zihnen ve kalben özgür olabilmenin/kalabilmenin önemi artıyor insanlık sıkıştıkça. Tüm mesele, yıllardır verilen mücadelelerin lafta kalmaması, başka bir hayatın mümkün olduğunu müjdelemekle kalmayıp onu yaşayabilmekte, yaşadığımız özgürlüğün ta kendisi olmakta, hem de neredeysek orada, hangi bedenin içindeysek onunla.”

BAŞVURULAR 26 ŞUBAT'A KADAR

Kısa, uzun, orta metraj kurmaca, deneysel ya da belgesel filmlerinin festivalde gösterilmesini isteyen Türk kadın sinemacılar, 26 Şubat’a kadar başvuru yapabilecek.

Başvuru için detaylı bilgiye ucansupurge.org.tr adresinden, başvuru formuna ise şuradan ulaşılabilir.

25'İNCİ YAŞ ETKİNLİKLERLE KUTLANACAK

1996’da kadınların ve kadın örgütlerinin birikimlerine olan inançla kâr amacı gütmeyerek yola çıkan Uçan Süpürge Vakfı, film festivalinin yanı sıra 25. yıla özel birçok etkinlik ve proje hazırlıyor.

Kentteki sosyal sorunlara kadınlar tarafından geliştirilen yenilikçi çözümlere ulaşmayı, dijital alanda toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine çalışan STK’lerin güçlendirilmesini, kültür sanat yoluyla toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin önüne geçmeyi, ev içi emeğin ve rollerin yeniden düzenlenmesi ve stajyer avukatların güçlendirilmesini amaçlayan beş farklı proje, bunlardan sadece birkaçı.

2021 yılı boyunca Uçan Süpürge Vakfı’nın gerçekleştireceği etkinliklerin yanı sıra tarihe not düşmek için hazırlanan ve bu 25 yıla odaklanan belgesel de yıl sonunda tamamlanmış olacak.