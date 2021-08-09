Aralarında Erdoğan da var: "Kabataş yalanını savunanlar" hakkında suç duyurusu

09 Ağustos 2021 Pazartesi, 12:13

Gezi Parkı protestolarının sürdüğü günlerde Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu’nun gelini Zehra Develioğlu’nun Kabataş’ta belden yukarıları çıplak, ellerinde deri eldivenler, başlarında siyah bandanalar bulunan 80-100 kişilik bir grup tarafından saldırıya uğradığı öne sürülmüştü. Bu iddiaların ardından dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında “elimizde görüntüler var, bu Cuma görüntüleri açıklayacağız” demişti.

25 İSME SUÇ DUYURUSU

HKP avukatları “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama”, “Bu suçun Ağırlaştırılmış hali Basın Yolu İle İşlenmesi”, “Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs” ve “Yalan Tanıklık” suçlarını işlediklerini belirterek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Zehra Develioğlu, Gazeteciler; Elif Çakır, İsmet Berkan, Ardan Zentürk, Halime Kökçe, Murat Çiçek, Saadet Oruç, Ersoy Dede, Kenan Alpay, Fuat Uğur, Mahmut Övür, Kemal Öztürk, Merve Şebnem Oruç, Yasin Aktay, Abdülkadir Selvi, Cemile Bayraktar, Abdülhamit Güler, Ahmet Kekeç, Dönemin Star, Yeni Akit, Türkiye, Sabah, Yeni Şafak Gazeteleri ve A Haber’in Genel Yayın Yönetmenleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

'FETÖ İLE BİRLİKTE SALDIRDILAR'

Suç duyurusuna ilişkin HKP MYK Üyesi Adnan Okur, ''Bugünkü suç duyurumuzun konusu; Kabataş Gelini yalanının Yeni Akit tarafından itiraf edilmesi ve uydurma olduğunun kabul edilmesidir. Bu itirafın nedeni, Yeni Akit’in, o dönem bu yalanda buluştukları Elif Çakır ile kapışmasıdır.Bilindiği üzere Şanlı Gezi İsyanımızı karalamak, haklılığına ve meşruluğuna gölge düşürmek için dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan; “Çok önemli bir yakınımın gelinini yerlerde sürüklediler” açıklamasını yaparak yalanın fitilini ateşlemiş, yandaş gazeteciler de gereğini yaparak yalanı devam ettirmişlerdi. AKP’giller Şanlı Gezi İsyanımıza FETÖ ile birlikte saldırdılar. FETÖ ile birlikte örgütlediler Kabataş Gelini yalanını. Birlikte Gezinin masumiyetini karalamaya çalıştılar. Ama 17-25 Aralıkta ortaklıkları bozulup birbirlerine girince, Kabataş Gelini yalanı da FETÖ tarafından mobese kayıtlarıyla ortaya çıkarıldı'' ifadelerini kullandı.